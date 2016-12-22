Топ-менеджер «Роснефти» выступил свидетелем обвинения по делу Улюкаева

Глава департамента «Роснефти» Андрей Баранов выступил на суде по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Ведомство мешало госкорпорации приобретать долю в «Башнефти», а затем резко изменило позицию, заявил он

Алексей Улюкаев (Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»)

Директор департамента по взаимоотношению с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов дал показания как свидетель обвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которому вменяется получение взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина, передает корреспондент РБК из Замоскворецкого суда Москвы.

Летом 2016 года был начат процесс приватизации компании «Башнефть»; тогда госбанки (Сбербанк и ВТБ) направили потенциальным инвесторам письма с предложением поучаствовать в покупке части госпакета, рассказал Баранов. Параллельно с этим продолжалась подготовка к приватизации «Роснефти», и чтобы увеличить ее стоимость, консультировавший руководство корпорации итальянский банк Intesa рекомендовал приобрести долю в «Башнефти». Корпорация согласилась и выразила заинтересованность в сделке, направив письма госбанкам и президенту России.

Но в августе, выступая в Лаосе, глава Минэкономразвития заявил, что «Роснефть» не может участвовать в приватизации «Башнефти», поскольку является частично государственной компанией. На следующий день после этого Сечин направил министру письмо с возражениями. Там говорилось, что «Роснефть» не планирует вкладывать в приобретение компании госсредства, и приводились в пример аналогичные приватизационные сделки, например покупка государственным Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) доли компании «Алроса».

После этого сделка была приостановлена, о чем Баранов узнал из СМИ. Но в сентябре Минэкономразвития резко изменило свою позицию и вскоре процесс был возобновлен, рассказал Баранов. 12 октября сделка по покупке «Роснефтью» 50,8% акций «Башнефти» была закрыта.

«Роснефть» получала хоть одно официальное письмо с запретом на покупку доли «Башнефти» или с требованием приостановить сделку?» — поинтересовался у Баранова адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев. Тот ответил отрицательно, однако заметил, что соответствующие высказывания чиновников Минэкономразвития неоднократно появлялись в СМИ.

​​Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября прошлого года. По данным СКР, он был взят с поличным при получении взятки в $2 млн (более 130 млн руб.) у представителей «Роснефти». Деньги передал экс-министру лично глава госкорпорации Игорь Сечин в офисе «Роснефти» на Софийской набережной, следовало из обвинительного заключения, которое зачитал прокурор на первом заседании по существу дела. При этом Сечин действовал «в рамках оперативно-разыскных мероприятий», уточнил гособвинитель. Глава госкорпорации заявлен в качестве свидетеля на процессе.

Деньги, по версии следствия, экс-министр вымогал за положительное заключение Минэкономразвития в отношении покупки «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству (50,8%). На саммите стран БРИКС, прошедшем в индийском штате Гоа осенью 2016 года, Улюкаев принуждал главу госкомпании к сделке, угрожая создать препятствия для ее деятельности, утверждает обвинение. Сделка по покупке контрольного пакета «Башнефти» была закрыта 12 октября. Законность приватизации компании не ставится под сомнение, к руководству «Роснефти» у следствия претензий нет, говорили в СКР.



Улюкаев не признает вины и расценивает случившееся как провокацию со стороны «коррумпированной части менеджмента и коррумпированной части спецслужб», как заявил в начале процесса.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Улюкаева в связи с утратой доверия. Его место в министерстве занял бывший замминистра финансов Максим Орешкин. Глава государства на пресс-конференции в конце 2016 года призвал не делать поспешных выводов по делу Улюкаева, поскольку это «нецелесообразно и вредно». Путин уточнил, что материалов, собранных следствием, было достаточно для утраты доверия к экс-министру.