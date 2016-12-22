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Суд отказал в аресте самолетов «ВИМ-Авиа» по иску на 3 млрд руб.
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Суд отказал в аресте самолетов «ВИМ-Авиа» по иску на 3 млрд руб.
Общество, 18:59
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Суд отказал в аресте самолетов «ВИМ-Авиа» по иску на 3 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы отказал компании «РНГО» в аресте пяти самолетов Boeing авиакомпании «ВИМ-Авиа» по иску на 3 млрд руб. Об этом говорится в определении на сайте суда.

Компания «РНГО» подала иск к «ВИМ-Авиа» 1 ноября, суд принял его к производству 10 ноября. Истец требовал арестовать пять самолетов Boeing, принадлежащих авиакомпании, а также двигатели для самолетов и силовые установки. Однако в тот же день суд постановил отказать в аресте самолетов и оборудования «ВИМ-Авиа». Следующее заседание по делу пройдет 19 декабря.

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По данным СПАРК, ООО «РНГО» зарегистрировано в Москве по адресу: улица Большая Черкизовская, дом 20, строение 1. Уставный капитал компании составляет 13 тыс. руб. Руководителем фирмы является Иван Елагин.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 26 сентября сообщила о прекращении полетов. Через два дня силовики задержали гендиректора компании Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, руководство авиакомпании заработало на продаже билетов, хотя «ВИМ-Авиа» уже не могла выполнять обязательства перед клиентами. Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы уехали за границу.

Позднее было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании. По версии следствия, в 2016–2017 годах были заключены «явно невыгодные сделки», руководство компании выводило активы за рубеж «в пользу аффилированных организаций».

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге доля задержанных рейсов у авиакомпании в этом месяце составила 13,56%. В июле—августе проблемы остались: за июль доля задержанных рейсов составила 13,83%, а в августе — 19,45%. В сентябре авиакомпания задержала более 40% рейсов.​

В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан.

Теги: Суд , Иск , «ВИМ-Авиа»
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