Суд отказал в аресте самолетов «ВИМ-Авиа» по иску на 3 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы отказал компании «РНГО» в аресте пяти самолетов Boeing авиакомпании «ВИМ-Авиа» по иску на 3 млрд руб. Об этом говорится в определении на сайте суда.

Компания «РНГО» подала иск к «ВИМ-Авиа» 1 ноября, суд принял его к производству 10 ноября. Истец требовал арестовать пять самолетов Boeing, принадлежащих авиакомпании, а также двигатели для самолетов и силовые установки. Однако в тот же день суд постановил отказать в аресте самолетов и оборудования «ВИМ-Авиа». Следующее заседание по делу пройдет 19 декабря.

По данным СПАРК, ООО «РНГО» зарегистрировано в Москве по адресу: улица Большая Черкизовская, дом 20, строение 1. Уставный капитал компании составляет 13 тыс. руб. Руководителем фирмы является Иван Елагин.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 26 сентября сообщила о прекращении полетов. Через два дня силовики задержали гендиректора компании Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, руководство авиакомпании заработало на продаже билетов, хотя «ВИМ-Авиа» уже не могла выполнять обязательства перед клиентами. Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы уехали за границу.

Позднее было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании. По версии следствия, в 2016–2017 годах были заключены «явно невыгодные сделки», руководство компании выводило активы за рубеж «в пользу аффилированных организаций».