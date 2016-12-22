ЕСПЧ принял первую жалобу по делу об акции 26 марта

Европейский суд по правам человека коммуницировал первую жалобу по делам об антикоррупционной акции 26 марта, организованной политиком Алексеем Навальным. Об этом РБК сообщила адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова.

Речь идет о жалобе координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой, которой местные власти отказали в согласовании акции 26 марта в парке «Крылья Советов». В тот же день ее задержала полиция, предъявив обвинения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация и проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и ч. 1 ст. 19.3. КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Авиастроительный районный суд Казани 27 марта признал Дмитриеву виновной в совершении правонарушений и оштрафовал ее на 1 тыс. руб., а также приговорил к 20 часам обязательных работ. Дмитриева дважды подавала апелляции в Верховный суд Татарстана, однако там оставили в силе решение районного суда Казани.

Женщина утверждает, что подала в исполком Казани заявление о проведении акции еще 14 марта и предложила три площадки на выбор, а власти города отказали ей и не предоставили альтернативного места для проведения акции протеста.

Митинги 26 марта прошли, после того как Фонд борьбы с коррупцией Навального разместил в YouTube фильм-расследование о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. По данным МВД, в Москве в акции приняли участие 8 тыс. человек, по информации ФБК — 25 тыс. человек. Акция протеста не была согласована с московскими властями.

В тот же день Навальный был задержан как организатор акции протеста. Политик получил 15 суток ареста и штраф в 20 тыс. руб. По делу 26 марта тюремные сроки получили Станислав Зимовец (2,5 года колонии), Юрий Кулий (восемь месяцев колонии), Александр Шпаков (1,5 года колонии), Андрей Косых (четыре года колонии) и Алексей Политиков (два года колонии).