Фигуранта дела об обрушении жилого дома в Ижевске обвинили в убийстве

Следственный комитет России предъявил обвинение в умышленном убийстве Александру Копытову, который является подозреваемым по делу об обрушении жилого дома в Ижевске. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

По ее словам, Копытов обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Петренко рассказала, что следствие просит заключить Копытова под стражу. Суд изберет ему меру пресечения в субботу, 11 ноября.

Как сообщает агентство ТАСС, на слушаниях в Октябрьском районном суде Ижевска Копытов частично признал свою вину.

Жилой девятиэтажный дом частично обрушился в четверг, 9 ноября, из-за взрыва бытового газа. В результате погибли семь человек, в том числе двое детей.

СК изначально возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В пятницу, 10 ноября, полицейские задержали сына хозяйки квартиры, где был эпицентр взрыва, Александра Копытова. Также Следственный комитет начал уголовное дело по ч. 2 ст. ​105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).



Следователи полагают, что мотивом для преступления стала личная неприязнь. В СК отметили, что поставили под сомнение психическое здоровье Копытова и планируют назначить судебно-психиатрическую экспертизу.

Знакомый с материалами дела источник ТАСС сообщил, что Копытов отсоединил шланг газовой трубы, а потом скрылся. Источник агентства «Интерфакс» рассказал, что Копытов захотел убить других жильцов дома и уничтожить их имущество. Копытов рассказал следователям, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам фигуранта дела, когда раздавалось шипение газа, голоса умолкали.