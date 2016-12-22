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Володин поручил разработать «зеркальные меры» против американских СМИ
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Володин поручил разработать «зеркальные меры» против американских СМИ
Политика, 12:37
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Володин поручил разработать «зеркальные меры» против американских СМИ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение думским комитетам проработать возможные «зеркальные меры» в отношении американских СМИ, после того как канал RT обязали зарегистрироваться в США в качестве иноагента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение думским комитетам проработать возможные «зеркальные меры» в отношении американских СМИ в ответ на ситуацию вокруг канала RT. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Госдумы в пятницу, 10 ноября, передает корреспондент РБК.

«Было бы правильно в этой связи нашим профильным комитетом выработать зеркальные предложения, которые бы позволили с нашей стороны сделать шаги, защищающие граждан нашей страны от неприкрытого вмешательства, которые сегодня развернули американские СМИ на территории России», — сказал он.

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Володин добавил, что намерен сегодня обсудить этот вопрос с руководителями думских фракций. «Необходимо и будет правильно нам определиться с теми мерами, которые мы должны принять на территории нашей страны, которые бы позволили защитить наше информационное пространство от вмешательства и давления», — заметил он.

При этом Володин добавил: «Ранее мы не шли на эти шаги, считали, что свобода слова — это важное завоевание, и мы придерживались этого правила по отношению ко всем СМИ».

Источник РБК, близкий к руководству Госдумы, не исключил, что меры в отношении американских СМИ будут приняты уже «в ближайшее время, возможно, уже и на следующей неделе».

После совещания у Володина вице-спикер Госдумы от фракции КПРФ Иван Мельников заявил, что депутаты подготовят либо самостоятельный законопроект, либо поправки к существующему законодательству «о том, что в закон об иностранных агентах включить средства массовой информации». Мельников добавил, что речь идет об иностранных СМИ. Он подчеркнул, что это «консолидированная позиция всех фракций».

Депутат Петр Толстой («Единая Россия») отметил, что законопроект не коснется только американских СМИ, поскольку «закон должен носить общий характер». «Мы не можем выделять какую-то одну страну. Норма коснется всех иностранных средств массовых информации», — уточнил он.

Источник РБК в Госдуме не исключил, что зеркальным ответом на действия США в отношении RT могут стать поправки в закон об иностранных агентах, «потому что сейчас его действия на средства массовой информации не распространяются». При этом он отметил, что «забегать вперед преждевременно», и сейчас все возможные ответные шаги будут обсуждаться на совещании у Володина. «О решениях, думаю, мы объявим уже после перерыва», — добавил собеседник в нижней палате.

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Ранее собеседники РБК в Госдуме говорили, что не исключают принятия мер в отношении американских СМИ, но пока рано говорить, что соответствующий законопроект подготовлен. Как рассказал РБК член комитета, депутат от «Единой России» Евгений Ревенко, зеркальные меры, безусловно, последуют, если американская сторона действительно примет решение об ограничении работы российских СМИ у себя. «Мы не можем не защищать своих журналистов», — сказал он.

На своей странице в Facebook Ревенко отметил, что Россия не сможет «оставить без ответа давление на наших журналистов в США». «Угроза ареста счетов, если RT не зарегистрирует себя в качестве иностранного агента. Коллеги вынуждены подчиниться. Это серьезнейшим образом осложнит, а по сути, сделает почти невозможной работу наших СМИ в США», — подчеркнул он.

9 ноября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что на следующей неделе Россия начнет принимать меры в отношении американских СМИ.

Минюст США в сентябре обязал обслуживающие RT America компании зарегистрироваться как иностранных агентов. Главред телеканала Маргарита Симоньян пригрозила «ответными мерами». Она пожаловалась, что из-за действий американских властей из филиала начали увольняться граждане США.

В ответ на это в начале октября Минюст России предупредил работающие в стране американские СМИ о том, что их также могут причислить к иноагентам. В частности, письма с предупреждениями получили «Голос Америки», «Радио Свобода», их дочерние проекты и другие издания.

В ноябре обе палаты конгресса США одобрили предложение запретить обязательства для дистрибьюторов по включению в свои сети российского видеоконтента «государственного происхождения». По мнению парламентариев, российский канал воспользовался «лазейкой» в американском законодательстве для публикации фейковых новостей и пропаганды.

9 ноября главред RT Маргарита Симоньян назвала людоедским срок регистрации телеканала в США как иноагента — 13 ноября. Однако в тот же день отметила, что вынуждена подчиниться требованиям властей США и выполнить все необходимые предписания.

Авторы: Вера Холмогорова, Лакстыгал Илья.
Теги: Госдума , США , ограничения , RT , Вячеслав Володин
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