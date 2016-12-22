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Слушателей «Чтений Адама Смита» отпустили после 53 часов задержания
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Слушателей «Чтений Адама Смита» отпустили после 53 часов задержания
Политика, 20:20
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Слушателей «Чтений Адама Смита» отпустили после 53 часов задержания

Сотрудники московской полиции отпустили 13 слушателей лекции «Чтения Адама Смита», которая проходила 5 ноября в НИУ ВШЭ, сообщил РБК адвокат правозащиты «Открытой России» Артур Шаповалов.

«Срок задержания давно истек, их долго незаконно удерживали в автобусе. Сначала они (слушатели лекции. — РБК) содержались в ОВД, сегодня утром их стали увозить в разные отделения, весь день возили в автобусе, а вечером подвезли к Пресненскому суду. Только сейчас двери открылись и все вышли», — сказал Шаповалов.

​По его словам, полицейские «спокойно выдали» документы задержанным, и все разошлись. В протоколах задержания указано, что слушатели лекции были одеты в майки с атрибутикой в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, объявившего о намерении участвовать в выборах президента, и выкрикивали лозунги, отметил адвокат.

«Но у нас есть видео, фото и показания свидетелей, которые говорят, что никаких лозунгов не было, все спокойно выполнили требования полицейских (предъявили документы, показали сумки), прошли в автобус без сопротивления и в майку «Навальный» был одет только один, а в протоколах написано, что все», — рассказал он.

В пресс-службе ГУ МВД РБК сообщили, что не располагают информацией об этом происшествии.

Полиция задержала слушателей лекции «необоснованно», заявила РБК менеджер правозащитного проекта «Открытой России», представляющего интересы задержанных, Валентина Дехтяренко. По ее словам, слушатели не имели отношения к массовым мероприятиям, которые планировались сторонниками «Артподготовки» (25 октября движение было признано в России экстремистским. — РБК) Вячеслава Мальцева, пояснила она.

Оказавшаяся в автозаке Анастасия Семенова рассказала РБК, что 5 ноября после «Чтений Адама Смита» полиция задержала 16 человек. «На лекцию мы приехали из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Сразу после задержания нас привезли в Хорошевское отделение МВД. Меня и еще трех девушек посадили в очень душную и жаркую камеру: там было нечем дышать, при этом нам не давали воды, ее принесли только на следующее утро. Нас не выпускали в туалет семь часов, хотя мы стучали, махали руками на камеру, кричали», — сказала Семенова. По ее словам, на следующий день задержанных покормили.

Семенова добавила, что не разделяет политические взгляды Мальцева, хотя знала об акции. «Участвовать в ней мы не собирались. Более того, мы не местные и даже не знали, что находимся рядом с Пушкинской площадью, так бы, возможно, не шли в ту сторону», — отметила она.

По данным ГУ МВД по Москве, 5 ноября были задержаны более 300 человек. Это было сделано в «целях пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка», уточнили в ведомстве.

За два дня до этого начались массовые задержания и обыски у участников движения «Артподготовка». Лидер организации, блогер Вячеслав Мальцев неоднократно называл 5 ноября 2017 днем предполагаемой революции.

Как ФСБ сообщила РБК, члены движения 5 ноября планировали поджечь административные здания и напасть на полицейских с целью провокации массовых беспорядков.

Сам Мальцев, в отношении которого в начале июля было возбуждено уголовное дело, тогда же покинул страну.

Авторы: Илья Немченко, Антон Колесницкий.
Теги: революция , Вячеслав Мальцев , Адам Смит
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