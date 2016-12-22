Netflix разорвала контракт с Кевином Спейси

Компания Netflix официально разорвала контракт с американским актером и звездой сериала «Карточный домик» Кевином Спейси, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Variety со ссылкой на пресс-службу компании.

«Netflix больше не будет участвовать в съемках «Карточного домика» с участием Кевина Спейси», - сообщили изданию в пресс-службе.

Спейси оказался замешан в секс-скандале после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах. Он заявил, что инцидент произошел в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит подобной встречи и принес извинения за свое поведение. Тогда же актер признался в своей гомосексуальности.

После этого голливудский кинорежиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберто Ковазос и бармен из Великобритании Дэниел Бил обвинили Спейси в домогательствах. Позднее восемь бывших и действующих членов съемочной группы «Карточного домика» также рассказали о домогательствах со стороны Спейси.