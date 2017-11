Полиция Нью-Йорка сообщила о подготовке ордера на арест Вайнштейна

Сотрудники Департамента полиции Нью-Йорка заявили, что собирают доказательства для подготовки и подачи ордера на арест голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Мы занимаемся расследованием этого дела. Если бы этот человек [Вайнштейн] находился в Нью-Йорке, а преступление совершено недавно, то мы без сомнений арестовали бы его. Но речь идет о случае семилетней давности. Так что нам требуется время, чтобы собрать доказательства», — заявил на пресс-конференции в полицейском штабе Нижнего Манхэттена руководитель розыскного отдела Роберт Бойс.

Накануне актриса Пас де ла Уэрта обвинила Вайнштейна в двойном изнасиловании. По ее словам, оба инцидента произошли в ноябре и декабре 2010 года.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся после того, как 5 октября The New York Times опубликовала расследование о домогательствах Вайнштейна, длившихся на протяжении почти 30 лет. Всего о домогательствах со стороны Вайнштейна сообщили около 60 женщин. После этого против продюсера начали расследование, также Вайнштейна уволили из собственной компании The Weinstein Company, а жена продюсера подала на развод. Кроме того, Вайнштейна исключили из Американской академии и лишили членства в Британском институте кино.

Сам Вайнштейн выразил сожаление о своем поведении и отправился на лечение в клинику.