Россияне создали очереди за визами в консульствах США в других странах

В консульствах США на постсоветском пространстве россияне создали очереди на получение виз. В сентябре число неиммиграционных виз США для граждан России сократилось по сравнению с августом более чем вдвое

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Ситуация с ограничением выдачи россиянам туристических виз в США в России привела к тому, что россияне создали очередь за визами в консульствах других стран. Об этом рассказала РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, чаще всего российские граждане обращаются за визами в консульства Латвии, Эстонии и Грузии. Быстрее всего американские визы выдают россиянам в Киеве, но туда никто не хочет ехать, добавила пресс-секретарь РСТ.

Сейчас, по информации РСТ, записаться в Москве на подачу документов на неиммиграционную визу в США невозможно из-за отсутствия мест, поэтому туроператорам приходится перенаправлять клиентов в другие страны.

В столицах соседних государств в сентябре запись на подачу визы в консульствах США для граждан других стран велась в среднем на 5–7 дней вперед, но сейчас в Риге записывают, по данным РСТ, только на конец декабря, в Таллине — на 5–10 декабря. В Тбилиси запись открыта на декабрь, а в Ереване на собеседование можно попасть через три недели. Чтобы совместить получение визы с отдыхом, некоторые грузинские туроператоры уже разработали специальные винно-визовые туры, отмечают в РСТ.

Сигналов о проблемах при выдаче российских туристических виз гражданам США при этом не поступало, добавляет президент РСТ Сергей Шпилько. «Группы формируются в том числе на Новый год. Хочется надеяться, что в этом вопросе мы и дальше останемся на высоте», — говорит он.

В сентябре количество неиммиграционных виз, которые дипломатические учреждения США выдали гражданам России, сократилось по сравнению с августом более чем вдвое. По данным Госдепартамента США, в сентябре 2017 года граждане России получили 7,1 тыс. неиммиграционных виз, тогда как месяцем ранее было выдано 14,9 тыс. виз.

Посольство США с 23 августа приостановило выдачу неиммиграционных виз гражданам России, после того как в июле МИД России в ответ на расширение санкций предписал американской дипмиссии в РФ сократить количество сотрудников и изъял складские помещения американского посольства в Москве и посольскую дачу в Серебряном Бору.



С 1 сентября выдача виз российским гражданам возобновилась, но только в посольстве США в Москве. В Ассоциации туроператоров России тогда посоветовали россиянам подавать документы на визу в США за «полгода-год» до вылета.

По данным Национального туристического офиса США, за первое полугодие 2017 года США посетило 72,8 тыс. туристов из России — на 26,5% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.