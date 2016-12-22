Прокуратура завела дело после сообщений о «захвате» части в Одессе

Военная прокуратура открыла уголовное дело о нарушениях при несении караульной службы после того, как появились сообщения о «рейдерском захвате» воинской части в Одессе. Об этом говорится на сайте украинского надзорного органа.
Прокуратура подтвердила, что 29 октября на территории военного городка частные предприниматели проводили строительные работы; на территории находились и сотрудники национальной полиции, которые должны были следить за правопорядком. Также установлено, что был перенесен металлический забор.
«В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода)», — сказано в сообщении. Прокуратура также начала досудебное расследование.
Ранее полиция Одесской области опровергла официальное заявление пресс-службы Военно-воздушных сил (ВВС) Украины о том, что неизвестные в балаклавах попытались провести рейдерский захват воинской части. Нацполиция также утверждала, что проводятся лишь строительные работы вне территории городка.
«У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления», — добавил тогда глава Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
29 октября начальник пресс-центра командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Роман Юрчило сообщил о 40 человек в балаклавах и их попытке рейдерского захвата воинской части А3571: они, по словам Юрчило, демонтировали забор и вывезли с территории городка военное имущество. По его словам, неизвестные представились как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, и с собой у них не было документов, разрешающих какую-либо деятельность на территории военнослужащих.