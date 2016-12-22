Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,30 57,94 EUR Нал. 67,93 67,39 USD Бирж. 58,06 +0,21 EUR Бирж. 67,41 +0,00 USD ЦБ. 58,08 +0,32 EUR ЦБ. 67,53 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6139,21 -0,79 ММВБ 2068,76 +1,08% РТС 1118,62 +0,04% Brent 60,50 +1,71% DJIA 23434,19 +0,14% Nasdaq 6701,26 +2,20% FTSE 7505,03 +0,25%
Прокуратура завела дело после сообщений о «захвате» части в Одессе
Лента новостей
Глава МИД Бахрейна предложил заморозить членство Катара в ССАГПЗ 02:16, Политика «Коммерсантъ» сообщил о возможном сокращении группировки ВКС в Сирии 02:02, Политика СМИ узнали об отказе главы Ирана встретиться с Трампом на полях ГА ООН 01:47, Политика Трампа заподозрили «в ударах по коленкам» Тиллерсона из-за КНДР 01:31, Политика В ДНР обвинили украинских военных в обстреле наблюдателей СЦКК 00:57, Политика Премьер Норвегии принесла соболезнования Медведеву в связи с аварией Ми-8 00:15, Общество Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1» 29 окт, 23:58, Спорт В центре Москвы вспомнили жертв политических репрессий. Фоторепортаж 29 окт, 23:53, Фотогалерея  В Москве прошла акция памяти жертв репрессий «Возвращение имен» 29 окт, 23:45, Общество До 300 тыс. сторонников Испании вышли на улицы Барселоны. Фоторепортаж 29 окт, 23:25, Фотогалерея  Зять Трампа отправился с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию 29 окт, 23:09, Политика Экс-глава РЖД Якунин написал книгу «Коварная колея» 29 окт, 22:58, Бизнес Двоевластие вместо независимости: как теперь живет Каталония 29 окт, 22:49, Политика В Сирии заявили об «оккупации» Ракки коалицией во главе с США 29 окт, 22:15, Политика В Луганской области из-за взрыва двух гранат в доме пострадала женщина 29 окт, 21:43, Общество Telegram заблокировал более 8,5 тыс. каналов о терроризме в октябре 29 окт, 21:28, Технологии и медиа Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 29 окт, 21:26, РБК и Phillips Президент Курдистана назвал предательством сдачу Киркука иракским силам 29 окт, 21:21, Политика Премьер Бельгии опроверг возможность предоставления убежища Пучдемону 29 окт, 21:08, Политика СМИ опубликовали видео «захвата» воинской части в Одессе 29 окт, 20:42, Общество Минэкономразвития сообщило о росте товарооборота России и Китая на треть 29 окт, 20:09, Экономика Полиция начала расследование нападения на судью КХЛ в Шереметьево 29 окт, 19:48, Спорт В Европе жертвами урагана «Герварт» стали пять человек 29 окт, 19:36, Общество Интерпол объяснил причины удаления запроса на Браудера из своей базы 29 окт, 19:35, Политика В Североморске обнаружили тела контрактника и двух членов его семьи 29 окт, 19:06, Общество Саакашвили обжаловал указ Порошенко о лишении украинского гражданства 29 окт, 18:46, Политика «Локомотив» разгромил «Зенит» в матче за первое место чемпионата России 29 окт, 18:28, Спорт СМИ узнали о найденном химоружии у «Дхебхат ан-Нусры» в сирийском Идлибе 29 окт, 18:16, Политика
Прокуратура завела дело после сообщений о «захвате» части в Одессе
Общество, 03:40
0
Прокуратура завела дело после сообщений о «захвате» части в Одессе

Военная прокуратура открыла уголовное дело о нарушениях при несении караульной службы после того, как появились сообщения о «рейдерском захвате» воинской части в Одессе. Об этом говорится на сайте украинского надзорного органа.

Прокуратура подтвердила, что 29 октября на территории военного городка частные предприниматели проводили строительные работы; на территории находились и сотрудники национальной полиции, которые должны были следить за правопорядком. Также установлено, что был перенесен металлический забор.

«В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода)», — сказано в сообщении. Прокуратура также начала досудебное расследование.

Ранее полиция Одесской области опровергла официальное заявление пресс-службы Военно-воздушных сил (ВВС) Украины о том, что неизвестные в балаклавах попытались провести рейдерский захват воинской части. Нацполиция также утверждала, что проводятся лишь строительные работы вне территории городка.

«У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления», — добавил тогда глава Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

29 октября начальник пресс-центра командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Роман Юрчило сообщил о 40 человек в балаклавах и их попытке рейдерского захвата воинской части А3571: они, по словам Юрчило, демонтировали забор и вывезли с территории городка военное имущество. По его словам, неизвестные представились как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, и с собой у них не было документов, разрешающих какую-либо деятельность на территории военнослужащих.

Теги: Украина , Одесса , военная часть
Главное
«Коммерсантъ» сообщил о возможном сокращении группировки ВКС в Сирии Политика
Материалы по теме
СМИ опубликовали видео «захвата» воинской части в Одессе Общество
Полиция объяснила «захват» воинской части в Одессе конфликтом из-за земли Общество
В Одессе группа неизвестных попыталась захватить воинскую часть Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку