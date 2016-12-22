Foreign Policy узнал о ликвидации отвечавшего за санкции аппарата Госдепа

Госсекретарь Рекс Тиллерсон упразднил аппарат по координированию санкционной политики, который входил в Госдепартамент США. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в конгрессе и экс-дипломатов.

Аппарат возглавлял дипломат высокого ранга, с ним также работали еще пять человек, отмечает издание. Теперь за связанную с санкциями работу будет отвечать первый заместитель директора отдела политического планирования Дэвид Тесслер, рассказали собеседники издания.

По их словам, департамент координатора санкционной политики было решено распустить в связи с тем, что он не успел к 1 октября «применить новые меры против России, одобренные конгрессом в августе».

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​ Ранее, 12 октября, американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин высказали недовольство администрацией президента США Дональда Трампа в связи с затягиванием введения новых санкций в отношении России. В совместном с Кардином заявлении Маккейн указывал, что глава государства в соответствии с новым законом должен был еще к 1 октября издать нормативно-правовой акт, разъясняющий, каких российских граждан и организации следует считать частью оборонного и разведывательного секторов России.

Закон о новых антироссийских санкциях Трамп подписал 2 августа. В документе также прописаны санкции против Ирана и КНДР. Согласно закону, глава США ограничен в вопросе снятия санкций в отношении этих стран.