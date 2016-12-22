Трамп ужесточил программу приема беженцев из 11 стран

Соединенные Штаты будут вновь принимать беженцев, но при этом Вашингтон ужесточит правила отбора для граждан из 11 стран. Об этом говорится в указе американского президента Дональда Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Изменения вступили в силу после 120-дневного запрета на прием беженцев, подписанного президентом Дональдом Трампом, с тем, чтобы провести обзор этапов проверки мигрантов. 120 дней закончились во вторник, 24 октября, и Трамп издал указ, разрешающий общее возобновление программы американских беженцев.

В меморандуме выражается обеспокоенность по поводу приема беженцев из 11 стран и говорится, что правительство проведет 90-дневный обзор «для определения того, какие дополнительные гарантии, если таковые имеются, необходимы для обеспечения <...> безопасности и благополучия США».

11 стран, которым предстоит столкнуться с дополнительными препятствиями, это те государства, беженцы которых в настоящее время обязаны пройти проверку безопасности на более высоком уровне, известную как «консультативное заявление о безопасности беженца» (Security Advisory Opinion).

Ранее, по данным Reuters, Госдеп сообщал, что члены семей беженцев из всех стран будут подвергнуты дополнительным процедурам проверки. В том числе беженцы будут должны предоставить сведения о своей семье, а также информацию о местоположениях заявителя за последние десять лет.

При этом чиновники не уточняют, о каких 11 странах может идти речь. Источники Reuters поясняют, что это могут быть Египет, Иран, Ирак, Ливия, Мали, КНДР, Сомали, Южный Судан, Судане, Сирия и Йемен.

Указ, ужесточающий правила въезда в США мигрантов из ряда стран Ближнего Востока и Африки, был одним из первых, подписанных Трампом после вступления в должность президента в январе этого года. Документ вызвал резкое недовольство правозащитных организаций и демократов. Спустя некоторое время Федеральный суд в Бруклине приостановил действие этого документа.



В марте Трамп подписал новый вариант указа, запрещающий въезд на 90 дней для жителей Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, у которых нет визы или вида на жительство. Блокировать указ смог суд в штате Гавайи. Белому дому не удалось обжалось решение нижестоящих судов, после чего администрация президента обратилась в Верховный суд, который лишь частично одобрил указ.