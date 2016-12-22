Шойгу заявил сокращении контроля ИГ в Сирии до 5% территории

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) контролирует в Сирии не более 5% территории, заявил министр обороны Сергей Шойгу на Четвёртом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в РБК.

«Сегодня ИГИЛ контролирует менее 5% [территории Сирии], до начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России [в сентябре 2015 года] ИГИЛ контролировала более 70% территории Сирии», — сказал министр.

Он отметил, что с 2015 года в Сирии «освобождено 998 городов», а также площадь 503 тыс. кв км. По словам Шойгу, с тех пор в места постоянного проживания вернулось 1,126 млн человек, причем 660 тыс. человек — за прошедшие месяцы 2017 года. «В результате целенаправленной работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже две с половиной тысячи населенных пунктов по всей стране присоединились к процессу примирения». — добавил он.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что к настоящему моменту финансовая подпитка террористов благодаря добыче и продаже нефти на территории Сирии «практически прекращена». По его словам, на момент начала операции ВКС России в 2015 году, ИГ зарабатывало на углеводородах до $3 млрд в год. «Уничтожено более 200 нефтяных и газовых мест добычи, 184 нефтеперерабатывающих завода, 126 станций перекачки топлива и около четырех тысяч бензовозов», — заключил министр обороны.

Минобороны 10 октября уже сообщало об «уничтожении экономической инфраструктуры ИГ» в Сирии. В начале октября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что боевики ИГ контролируют не более 10% сирийской территории. 13 октября российское военное ведомство отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии.