Собянина шокировало нападение на ведущую «Эха Москвы»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что шокирован нападением на радиоведущую и заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом мэр написал в своем Twitter.

Мужчина с ножом напал на журналистку 23 октября, нанеся ей удар в область шеи. Он проник в здание «Эха Москвы» на Новом Арбате, брызнув охраннику в лицо слезоточивым газом. Позднее мужчину задержали.

Видео: Телеканал РБК

Раненую Фельгенгауэр доставили в НИИ им. Склифосовского. После операции женщину погрузили в искусственную кому. По словам директора НИИ Сергея Петрикова, завтра, 24 октября, будет определена методика лечения Фельгенгауэр.

Видео: РЕН ТВ

На допросе задержанный представился Борисом Грицем. Он заявил, что его общение с журналисткой происходило «телепатически» с 2012 года. По словам Грица, Фельгенгауэр на протяжении двух последних месяцев «изводила его сексуально» при помощи телепатии.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что, по предварительным данным, напавший на Фельгенгауэр является иностранцем. Пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекс Гандлер рассказал РБК, что в посольстве проверяют данные о том, что нападавший является гражданином Израиля. «Это под проверкой. Пока только знаю, что это иностранный гражданин», — сказал Гандлер.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против злоумышленника по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В Генпрокуратуре назвали нападение «вопиющим», добавив, что «держат ситуацию на контроле».