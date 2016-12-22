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Власти Москвы заявили об отсутствии претензий к «Гоголь-центру»
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Власти Москвы заявили об отсутствии претензий к «Гоголь-центру»
Дело Серебренникова, 16:18
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Власти Москвы заявили об отсутствии претензий к «Гоголь-центру»

У московских властей были финансовые претензии к «Гоголь-центру» во время проверок, заявил заммэра Москвы Леонид Печатников, сообщает корреспондент РБК. «У них была дыра в бюджете, но они ее закрыли, сейчас претензий нет», — ответил Печатников на вопрос РБК о финансовой отчетности «Гоголь-центра».

У московских властей ко многим театрам возникали претензии по поводу рачительности использования бюджетных средств. «Гоголь-центр», пояснил Печатников, «погасил» дыру в бюджете, в том числе за счет спонсорских средств.

«Других финансовых претензий у нас не было», — подчеркнул он. «Все проблемы, которые сейчас возникли — не у «Гоголь-центра», а у «Седьмой студии». Это частная история. Серебренникова от должности никто не отстранял, мы ждем решения суда», — заявил Печатников.

В конце сентября министр культуры Владимир Мединский заявил, что «внимание» к «Седьмой студии», где работал художественным руководителем Кирилл Серебренников, началось с «финансовой отчетности крайне низкого качества». В то же время он заметил, что «Гоголь-центру» «вряд ли» угрожает ликвидация.

Басманный суд Москвы 17 октября продлил меру пресечения фигурантам «дела «Седьмой студии». Бывшего директора театрального центра Алексея Малобродского оставили в СИЗО. Серебренникова, а также бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера компании Нину Масляеву оставили под домашним арестом.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников создал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Министерство культуры в 2011–2014 годах выделило проекту более 214 млн руб. Серебренников также создал «Седьмую студию» для реализации «Платформы».

Работники компании предоставляли в Минкультуры «планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные, завышенные сведения об их количестве и стоимости». Также они писали ложные отчеты и составляли поддельные договоры на работы, которые в конечном счете не были выполнены. Полученные средства сотрудники студии переводили на счета фирм-однодневок и затем обналичивали. После этого, по версии следствия, Серебренников распределял деньги между другими участниками махинаций. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве на 68 млн руб.

Теги: «Гоголь-центр» , Кирилл Серебренников
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