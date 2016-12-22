СМИ узнали о заплатившем $32 млн. жертве домогательств ведущем Fox News

Ведущий американского телеканала Fox News Билл О’Райли заплатил $32 млн. женщине за молчание о домогательствах. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным газеты, жертвой домогательств ведущего стала бывший аналитик по юридическим вопросам Лиз Виль. Она работала вместе с О’Райли в течение 15 лет. Сделка с Виль была заключена в январе 2016 года в виде досудебного соглашения. Таким образом, она отказалась от претензий к ведущему в обмен на денежную компенсацию.

Газета пишет, что руководство телеканала знало о домогательствах О’Райли, однако не хотело разрывать контракт с «главной звездой кабельного телевидения». По данным NYT, О’Райли заключал по меньшей мере шесть досудебных соглашений с другими жертвами домогательств. Несмотря на это, руководство телеканала в феврале 2017 года подписало контракт с О’Райли на четыре года и обязалось выплачивать ему $25 млн. в год.

Однако в апреле 2017 года Fox News уволил О’Райли после того, как ему предъявили публичные обвинения в домогательствах. Тогда же стало известно, что он заплатил жертвам домогательств $13 млн. Все они работали вместе с О’Райли.

В октябре NYT обнародовала расследование о многочисленных случаях домогательств со стороны голливудского продюсера, 65-летнего Харви Вайнштейна. Он продюсировал такие фильмы как «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный» и «Убить Билла» режиссера Квентина Тарантино. Последний затем признался, что знал о поведении продюсера и пожалел о своем бездействии.

О домогательствах со стороны Вайнштейна газете рассказали несколько голливудских актрис, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азию Ардженто. Всего жертвами домогательств Вайнштейна стали около 40 актрис. Позднее Вайнштейна уволили из его собственной компании The Weinstein Company, которую он основал со своим братом Робертом. Жена продюсера, дизайнер Джорджина Чапмен 11 октября заявила, что расстается с супругом.

Его также исключили из Американской киноакадемии и лишили членства в Британском институте кино. Сам Вайнштейн не стал опровергать обвинения в свой адрес, извинился перед коллегами и выразил сожаление в связи со случившимся.