Путин объяснил ротацию российских губернаторов

Президент Владимир Путин заявил, что ротация губернаторов была направлена на то, чтобы создать «новый губернаторский корпус из молодых, перспективных, современных людей». Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию которого вела «Россия 24».

«Это ставка на современных перспективных технократов. Это не значит, что мы делаем это огульно, это не значит, что я лично недоволен работой тех губернаторов, которые сменили место работы или на пенсию уходят», — подчеркнул Путин. Российский президент добавил, что рассчитывает на «новое поколение управленцев». «России нужны такие люди», — сказал Путин.

По словам российского лидера, ротация губернаторов будет проводиться «аккуратно» и «осторожно». Российский президент отметил, что в губернаторском корпусе и в правительстве нужно всегда сохранять баланс между «надежными, искушенными профессионалами и начинающими свой путь в той или иной деятельности».

Путин отметил, что «неоднократно» встретится с теми людьми, которые «много лет отработали». Российский лидер выразил им благодарность за работу и результаты. «Но время идет, жизнь идет своим чередом», — добавил Путин.

С сентября российский президент отправил в отставку 11 губернаторов. Последним ушел со своего поста 12 октября глава Псковской области Андрей Турчак. В этот же день, 11 октября, РБК со ссылкой на источник в Кремле сообщал, что ротация губернаторов была завершена.

Ранее со своих постов ушли губернаторы Николай Меркушкин из Самарской области, нижегородский глава Валерий Шанцев, красноярский губернатор Виктор Толоконский, глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, приморский глава Владимир Миклушевский, орловский губернатор Вадим Потомской, Владимир Городецкий, который занимал пост главы Новосибирской области, а также глава Омской области Вик​тор Назаров.