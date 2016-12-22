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В Турции при взрыве на границе с Ираком погибли двое солдат
Общество, 16:01
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В Турции при взрыве на границе с Ираком погибли двое солдат

На пути следования колонны турецкой армии на границе с Ираком неизвестные взорвали бомбу, сообщает Hurriyet со ссылкой на сообщение сил безопасности страны. Жертвами взрыва стали двое турецких солдат.

Атака на военный конвой произошла в районе населенного пункта Чукурджа в провинции Хаккари, прилегающей к границе с Ираком. Кто именно организовал нападение на турецких военных, пока неизвестно.

Это не первое нападение на турецких военных в провинции Хаккари за последнее время. 4 октября при подрыве военного конвоя в районе города Юксекова погибли четыре человека. Тогда турецкие власти обвинили в организации атаки Рабочую партию Курдистана (РПК).

Территория северного Ирака, граничащего с Турцией, относится к Курдскому автономному региону, столица которого находится в Эрбиле. 25 сентября в регионе состоялся референдум о независимости, по итогам которого более 90% голосов было отдано за создание независимого курдского государства.

Турция, также ведущая борьбу против курдов на своей территории, объявила о непризнании результатов референдума и выступила против создания курдского государства. После начала референдума граница между Турцией и Иракским Курдистаном была перекрыта.

Курды в Киркуке вступили в бой с наступающей иракской армией
Политика

Иракские войска 16 октября начали наступление на позиции курдских сил в районе города Киркука с целью взять под контроль нефтяные месторождения и основные объекты инфраструктуры. До этого в этот район были переброшены дополнительные силы курдского ополчения пешмерга, численность которых оценивается в 6 тыс. человек.

Теги: Ирак , Турция , взрыв
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