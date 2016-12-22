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Российская делегация откажется ехать в США из-за исчезнувших флагов
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Российская делегация откажется ехать в США из-за исчезнувших флагов
Война санкций, 11:59
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Российская делегация откажется ехать в США из-за исчезнувших флагов

В ответ на снятие флагов России со зданий представительств страны в Вашингтоне и Сан-Франциско одна из российских делегаций собирается отказаться от поездки в США. О этом заявил первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает «Интерфакс».

По его словам, этот акт является «оскорблением государственных символов» и «последним, до чего можно опускаться». «Одна из делегаций, которая собиралась туда поехать, туда не поедет, это единственное, как мы можем отреагировать», — сказал он, отметив, что в настоящее время рассматривается возможность отмены данной поездки.

​Какая именно делегация отменит поездку в США, Толстой не уточнил. Он подчеркнул, что эта информация не является официальной.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил вице-спикеру парламента Александру Жукову проработать ответ на действия американских властей.

Интерьер и экстерьер: как выглядят дачи российских дипломатов в США Еще 5 фото
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11 октября ​МИД России рассказал о «краже» флагов со зданий диппредставительств в Сан-Франциско и Вашингтоне. Российское внешнеполитическое ведомство назвало это «очередным позорным событием» и потребовало вернуть флаги. В Госдепе, в свою очередь, заявили, что флаги «почтительно спущены» и хранятся в зданиях закрытых диппредставительств. Посол России в США Анатолий Антонов 12 октября назвал ситуацию с флагами «оскорбительными действиями» и призвал американские власти прекратить захват российской дипсобственности​.

Российские диппредставительства в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне были закрыты американскими властями 31 августа 2017 года.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Теги: Россия , США , отказ , российская делегация , спущенные флаги
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