Российская делегация откажется ехать в США из-за исчезнувших флагов

В ответ на снятие флагов России со зданий представительств страны в Вашингтоне и Сан-Франциско одна из российских делегаций собирается отказаться от поездки в США. О этом заявил первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает «Интерфакс».

По его словам, этот акт является «оскорблением государственных символов» и «последним, до чего можно опускаться». «Одна из делегаций, которая собиралась туда поехать, туда не поедет, это единственное, как мы можем отреагировать», — сказал он, отметив, что в настоящее время рассматривается возможность отмены данной поездки.

​Какая именно делегация отменит поездку в США, Толстой не уточнил. Он подчеркнул, что эта информация не является официальной.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил вице-спикеру парламента Александру Жукову проработать ответ на действия американских властей.

11 октября ​МИД России рассказал о «краже» флагов со зданий диппредставительств в Сан-Франциско и Вашингтоне. Российское внешнеполитическое ведомство назвало это «очередным позорным событием» и потребовало вернуть флаги. В Госдепе, в свою очередь, заявили, что флаги «почтительно спущены» и хранятся в зданиях закрытых диппредставительств. Посол России в США Анатолий Антонов 12 октября назвал ситуацию с флагами «оскорбительными действиями» и призвал американские власти прекратить захват российской дипсобственности​.

Российские диппредставительства в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне были закрыты американскими властями 31 августа 2017 года.