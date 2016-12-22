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США закроют представительства России в Сан-Франциско и Нью-Йорке
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США закроют представительства России в Сан-Франциско и Нью-Йорке
Война санкций, 19:17
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США закроют представительства России в Сан-Франциско и Нью-Йорке
США закрывают генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Решение принято в ответ на сокращение дипмиссии США в России
Генеральное консульство России в Сан-Франциско (Фото: Josh Edelson / AFP)

О решении закрыть российские дипломатические представительства в трех городах сообщает Госдепартамент США. В пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства, который называется «Достижение паритета в дипломатических миссиях», говорится, что США «полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России». Это решение Москвы Госдепартамент называет безосновательным и вредным для отношений между двумя странами.

США приняли решение «в духе паритета, на который ссылается Россия», закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско, консульские учреждения в Вашингтоне и Нью-Йорке. Учреждения должны быть закрыты до 2 сентября.

«После этих действий у обеих стран останется по три консульства. Несмотря на то что в числе дипломатических и консульских учреждений останется дисбаланс, мы решили позволить российскому правительству сохранить ряд своих представительств с тем, чтобы остановить усугубление ситуации в наших отношениях», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Вашингтон также выразил надежду, что обе стороны «смогут избежать последующих репрессивных действий и продолжить работу над достижением целей, провозглашенных президентами обеих стран, — улучшение отношений и углубление сотрудничества».

Помимо генконсульства в Сан-Франциско у России есть генеральные консульства в Сиэтле, Нью-Йорке и Хьюстоне.

28 июля Москва потребовала сократить численность американских дипломатов, технических сотрудников и сотрудников генконсульств в России до 455 человек. Эта мера стала ответным шагом на высылку российских дипломатов из США в конце 2016 года, когда президент США Барак Обама объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. С первого августа Москва также обязала США освободить «посольскую дачу» США в Серебряном бору и складские помещения на Дорожной улице в столице.

РБК направил запрос в консульство России в Сан-Франциско.

Реакция России

Незадолго до появления сообщений о дипломатических ограничениях, введенных Вашингтоном, госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Сообщение об этом размещено на сайте МИДа.

В ответ Лавров выразил «сожаление эскалацией напряженности» в отношениях между Россией и США, а также указал, что этот процесс был начат не Москвой, говорится в сообщении МИДа.

Глава российского дипломатического ведомства также пообещал, что в Москве «внимательно изучат» объявленные американцами дипломатические санкции и проинформируют Вашингтон о своей реакции.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что США, закрывая генконсульство РФ в Сан-Франциско, пытаются таким образом «сохранить лицо».

«Поступая так, они больше вредят своим гражданам. Не так много россиян постоянно проживают в США, которые пользуются услугами консульских учреждений. При всем уважении к этой стране мало кто [из России] в Америку ездит. У нас туристические потоки идут в Европу, в южные страны, Китай, Индонезию», — отметил он.

Джабаров выразил надежду на то, что процесс ухудшения двусторонних отношений «рано или поздно остановится». «Есть особая надежда на нашего нового посла [Василия Небензя]», — добавил он.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Авторы: Георгий Перемитин, Наталья Демченко, Сергей Витько.
При участии: Илья Немченко.
Теги: США , дипломатия , Сан-Франциско , консульства
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