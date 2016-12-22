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Кадыров рассказал о возвращении пяти российских детей из Ирака
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Кадыров рассказал о возвращении пяти российских детей из Ирака
Политика, 16:12
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Кадыров рассказал о возвращении пяти российских детей из Ирака

Из Ирака возвращены в Россию пять российских детей, чьи родители уехали туда и погибли в боевых действиях, воюя на стороне исламистов. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BaGsJV4HbSv/?taken-by=kadyrov_95

Как рассказал Кадыров, дети были вывезены в сопровождении представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, члена Совета Федерации Зияда Сабсаби. Среди них трое мальчиков из Чечни (от четырех до шести лет) и две девочки — сестры, уроженки Дагестана в возрасте четыре месяца и три года.

По словам главы Чечни, отец мальчиков погиб, а их мать с 4-месячной дочерью находится в заключении в одной из иракских тюрем. Родители возвращенных в Россию девочек погибли во время боевых действий.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова 10 октября анонсировала прибытие из Ирака очередной группы российских детей, родители которых погибли в боях на стороне джихадистов или находятся в заключении.

В начале августа, после освобождения иракской армией Мосула от боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в иракских приютах находятся десятки российских детей. По оценкам уполномоченной по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой, на территорию Ирака, находившуюся под контролем ИГ, были вывезены около 350 российских детей.

В сентябре Москалькова заявила о намерении обратиться в ООН, МИД России и к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой организовать «гуманитарный коридор» для российских женщин и детей, чтобы помочь им покинуть Мосул. Представитель Кадырова в Северной Африке и на Ближнем Востоке Зияд Сабсаби 17 августа отчитался о возвращении пяти российских детей из Ирака, восьми — 1 сентября и двоих — 13 сентября.

Теги: ИГ , Ирак , Рамзан Кадыров , Дети
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