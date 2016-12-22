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После поджога автомобиля Латыниной возбудили уголовное дело
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После поджога автомобиля Латыниной возбудили уголовное дело
Общество, 13:04
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После поджога автомобиля Латыниной возбудили уголовное дело

По факту поджога автомобиля журналистки «Новой газеты» Юлии Лытыниной в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

По ее словам, дело было возбуждено по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

О поджоге автомобиля Латынина рассказала 3 сентября. По словам журналистки, ее машина «загорелась ни с того ни с сего» и сгорела дотла. Она отметила, что машина стояла перед ее домом. Приехавший следователь сказал, что машина могла сгореть из-за неисправной проводки, отметила журналистка. Сама Латынина заявила, что это был умышленный поджог. По словам журналистки, в автомобиле было три очага возгорания. Она назвала произошедшее «покушением на убийство», добавив, что машина сгорела в тот момент, когда «в ней кто-то мог быть».

Латынина предположила, что к поджогу машины причастны люди, которые в июле обрызгали ее автомобиль и дом неизвестным газом.

После инцидента с автомобилем Латынина уехала вместе со своим родителями из России, об этом сообщалось 9 сентября. Журналиста не рассказала, где именно она находится. По ее словам, она не планирует в ближайшее время возвращаться.

Теги: МВД , поджог , Юлия Латынина
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