После поджога автомобиля Латыниной возбудили уголовное дело

По факту поджога автомобиля журналистки «Новой газеты» Юлии Лытыниной в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.



По ее словам, дело было возбуждено по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

О поджоге автомобиля Латынина рассказала 3 сентября. По словам журналистки, ее машина «загорелась ни с того ни с сего» и сгорела дотла. Она отметила, что машина стояла перед ее домом. Приехавший следователь сказал, что машина могла сгореть из-за неисправной проводки, отметила журналистка. Сама Латынина заявила, что это был умышленный поджог. По словам журналистки, в автомобиле было три очага возгорания. Она назвала произошедшее «покушением на убийство», добавив, что машина сгорела в тот момент, когда «в ней кто-то мог быть».



Латынина предположила, что к поджогу машины причастны люди, которые в июле обрызгали ее автомобиль и дом неизвестным газом.

После инцидента с автомобилем Латынина уехала вместе со своим родителями из России, об этом сообщалось 9 сентября. Журналиста не рассказала, где именно она находится. По ее словам, она не планирует в ближайшее время возвращаться.