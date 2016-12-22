Премьер Турции заявил о координации с Россией действий в сирийском Идлибе

Анкара координирует с Москвой свои действия в сирийском Идлибе для обеспечения безопасности в этом регионе. об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает телеканал NTV.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сирийские повстанцы при поддержке турецких сил начнут операцию в Идлибе.
С мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Соответствующее соглашение утвердили с Россией, Ираном и Турцией утвердили в Астане в середине сентября. Сейчас функционируют три зоны: некоторые районы на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте в пригороде Дамаска и в районе Хомса. В четвертую зону вошли провинция Идлиб и части соседних провинций — Алеппо, Латакии и Хамы.
Начало операции Турции в Идлибе связано с договором Анкары с Россией, Ираном и правительством Сирии о создании таких зон. Источники агентства Reuters утверждают, что видели несколько транспортных средств военных Турции, которые проехали по населенному пункту Атма в Идлибе в сопровождении вооруженной группировки «Тахрир аль-Шам». Ранее Сирийский центр мониторинга по правам человека в Британии со ссылкой на очевидцев сообщал, что утром, 8 октября, турецкие силы обстреляли силы «Тахрир аль-Шам» в районе идлибской деревни Кафр Лусин. О переходе, предположительно, турецкими военными через границу говорится в сообщении на сайте Liveuamap, где фиксируются передвижения войск и боестолкновения в Сирии.
По данным Reuters, группировка «Тахрир аль-Шам», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Джабхат ан-Нусра» (ранее была ответвлением от другой запрещенной в России группировки «Аль-Каида»), не вошла в соглашение о создании зон деэскалации в Сирии.