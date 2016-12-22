Минобороны обнародовало видео удара по командирам «Джабхат ан-Нусры»

Министерство обороны России опубликовало видео удара российской авиации в Сирии по командирам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Видео: Минобороны России

Ранее 4 октября в Минобороны заявили об уничтожении в Сирии 12 командиров боевиков «Джабхат ан-Нусра», в том числе начальника службы безопасности главы группировки Ахмад аль-Гизаи. Утверждалось, что главарь организации Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в критическом состоянии.

«Джабхат ан-Нусра» организована в 2012 году в Сирии для борьбы с силами официального Дамаска. Группировка пытается создать исламский эмират в стране, низвергнуть режим Асада и «очистить» Сирию от христиан и алавитов.

В 2013 году «Джабхат ан-Нусра» временно объединилась с «Исламским государством Ирак» в «Исламское государство Ирака и Леванта» (террористические группировки, запрещены в России). Позже они распались.

В конце сентября Минобороны сообщило, что «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» понесли самые сильные потери за последние месяцы. Были убиты более 2 тыс. боевиков, более 2,5 тыс. — ранены.

В мае власти США объявили награду до $10 млн за информацию о главаре «Джабхат ан-Нусры».