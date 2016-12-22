Суд в Москве арестовал готовивших теракт выходцев из Дагестана

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца двух уроженцев Дагестана по подозрению в подготовке теракта, сообщили ТАСС в суде.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения на два месяца в отношении Махсудова и Гаджиева, обвиняемых по ст. 205 УК РФ (терроризм)», — рассказали ТАСС.

Ранее сообщалось, что 2 октября ФСБ заявила о задержании двух законспирированных членов ячейки группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России. — РБК), планировавших теракты в Московском регионе. У задержанных были изъяты гранаты РГД-5, пистолеты, два готовых к применению самодельных взрывных устройства «большой мощности» и средства связи. Теракты планировалось совершить в местах массового скопления людей.

В июле ФСБ сообщало о задержании группы приезжих из Средней Азии, которые готовили теракты на объектах железнодорожного транспорта и в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге. 31 августа стало известно о задержании еще одной группы выходцев из среднеазиатских стран, готовивших теракты уже в Москве. Атаку планировалось совершить 1 сентября, используя взрывные устройства и холодное оружие.