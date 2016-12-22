Трамп назначил Тиллерсона куратором исполнения санкций против России

Президент США Дональд Трамп подписал документ о распределении полномочий по введению санкций против России, Ирана и КНДР, госсекретарю Рексу Тиллерсону поручили курировать ряд российских санкций. Об этом говорится в президентском меморандуме, опубликованном на сайте Минфина США.

В частности, Тиллерсон займется законодательным закреплением санкций, которые были введены при администрации бывшего президента США Барака Обамы против России из-за конфликта на Украине. Также он будет курировать ряд статей закона о санкциях, которые были введены против Москвы из-за якобы российских кибератак на политические организации США.

Кроме того, Тиллерсон будет принимать решения об отказе в выдаче виз для тех, кто «наносят ущерб кибербезопасности любых лиц, демократических институтов или правительств, действуя от имени властей России».

Другие статьи закона о санкциях будут курировать министр финансов США Стивен Мнучин и директор национальной разведки США Дэн Коутс. Мнучин займется санкциями, которые вводятся за распространение коррупции в России. Также Мнучин и Тиллерсон будут применять ограничения против тех, кто поставляет оружие правительству президента Сирии Башара Асада.

Ранее Министерство финансов США сообщило, что новые санкции против России вступят в силу 28 ноября 2017 года.

Трамп подписал закон о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи 2 августа 2017 года. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец», а также добавил, что России объявили торговую войну.