Путин заявил о создании условий для прекращения войны в Сирии

Президент Владимир Путин заявил, что в Сирии созданы необходимые условия для прекращения войны. Об этом он сказал во время выступления по итогам переговоров лидеров России и Турции в Анкаре, прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия-24».

«Несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата», — подчеркнул он. «Считаю эти договоренности нашим общим, исключительно важным успехом. Успехом и нашего друга, господина [Реджепа Тайипа] Эрдогана», — отметил Путин. По его словам, в Сирии «фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны».

Российский президент добавил, что окончательное уничтожение террористов и возвращение сирийских граждан к мирной жизни является «абсолютно принципиальной вещью, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира». «Мы создаем условия для возврата беженцев, возврата их домой, что принципиально важно для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве под эгидой ООН », — заключил он.

О том, что создание четырех зон деэскалации в Сирии «открывает путь к прекращению гражданской войны» Владимир Путин и Реджеп Эрдоган также отмечали в ходе телефонного разговора 25 сентября. По их мнению, создание этих зон открывает путь к «политическому урегулированию кризиса на основе принципов суверенитета и территориальной целостности страны».

Стороны в ходе разговора обсудили итоги переговоров в Астане по Сирии и договорились «продолжить обстоятельный обмен мнениями по региональной и двусторонней повестке дня в ходе рабочей встречи в Анкаре 28 сентября».

Турецкий президент в ходе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября заявлял, что Турция, Россия и Иран намерены совместно поддерживать зоны деэскалации в Сирии. Он отмечал, что Турция, в частности, планирует отправить войска в северный район города Идлиб в рамках соглашения о зонах деэскалации.

Турция, Иран и Россия объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии 15 сентября по итогам переговоров в Астане. Согласно меморандуму, зоны создаются в Восточной Гуте, некоторых районах на севере провинции Хомс, провинции Идлиб и частях соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо) на первоначальный срок полгода с возможностью автоматического продления. Для продления необходим консенсус России, Турции и Ирана.