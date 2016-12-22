Губернатор Омской области опроверг слухи о своей скорой отставке

Губернатор Омской области Виктор Назаров в разговоре с РБК заявил, что «ничего не слышал» по поводу своей возможной отставки.

​«По поводу своей отставки ничего не слышал. Никаких предложений о новой работе пока ни от кого не получал. Комментировать пока нечего», — заявил он после пленарного заседания форума ШОС.

С 25 сентября свои посты уже покинули главы четырех регионов — Самарской и Нижегородской областей, Красноярского края и Дагестана. Накануне РБК стало известно, что вскоре свой пост покинет и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о подготовке очередной волны отставок губернаторов. Так, по информации издания, своих постов в течение недели должны были лишиться главы Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев.

Источники РБК в начале сентября рассказали о готовящейся замене десяти губернаторов, однако, в каких регионах сменятся руководители, собеседники РБК тогда говорить отказались.