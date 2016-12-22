Конгресс США запросил данные о покупке из России рекламы против фрекинга

Председатель комиссии по науке, космосу и технологиям палаты представителей США Ламар Смит запросил у Facebook, Twitter и Alphabet (владелец Google) данные о российских лицах, размещавших на правах рекламы объявления против фрекинга и добычи углеводородов. Смит полагает, что власти России предприняли попытку повлиять на топливные рынки, пишет Bloomberg.
Письмо датировано 26 сентября. Конгрессмен указывает на признание Facebook того, что перед выборами президента США связанные с Россией лица размещали в соцсетях рекламные сообщения на социальную тематику.
Также Смит затребовал документы или переписку, касающуюся «любой связанной с энергетическим рынком США деятельности любой российской или другой иностранной структуры», которую зафиксировали соцсети и поисковик. Кроме того, он просит дать данные об источниках сообщений «в поддержку так называемых «зеленых» инициатив».
Как уточняет телеканал CNBC, конгрессмен ждет ответа от компаний до 10 октября. В письме также указывается, что «вмешательство России в энергорынок США получило публичное освещение».
Смит в конце июня обращался с просьбой расследовать данные о том, что Россия могла спонсировать акции экологических активистов. Речь шла о протестах против добычи сланцевой нефти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные о поддержке противников добычи сланцевой нефти «неверной информацией».
Марк Цукерберг, глава Facebook, на прошлой неделе согласился передать властям данные об оплаченной российскими структурами рекламе в предвыборный период.