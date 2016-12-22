Власти Татарстана опровергли предоставление помощи «ВИМ-Авиа»

В Татарстане заявили, что не намерены оказывать поддержку авиакомпании «ВИМ-Авиа», у которой в связи с задолженностью перед топливными организациями стали задерживаться рейсы. Об этом журналистам заявил руководитель пресс-службы главы Татарстана Эдуард Хайруллин.

«Правительство Татарстана не имеет никакого отношения к авиакомпании и ее обязательствам. И не планирует оказывать поддержку», — заявил Эдуард Хайруллин. При этом в беседе с «РБК-Татарстан» представитель регионального минтранса Наиля Клевлеева уточнила, что меры для финансового оздоровления должна принимать сама авиакомпания.

Как сообщала ранее газета «Ведомости», «ВИМ-Авиа» не хватает собственных средств на текущую деятельность. Это привело к тому, что базовый аэропорт — Домодедово — отказался обслуживать компанию в долг и заправлять ее самолеты топливом. Источник РБК в Росавиации утверждал, что свою деятельность «ВИМ-Авиа» смогла продолжить с помощью гарантий со стороны властей Татарстана (где зарегистрирована компания «ВИМ-Авиа»).

По данным «Ведомостей», задолженность авиакомпании перед Домодедово превысила 500 млн руб. Следствием этого стала задержка или отмена свыше десятка рейсов в конце минувшей недели. Кроме того, в результате задержек Следственный комитет России и Приволжская транспортная прокуратура начали доследственную проверку.