Лепс и сын Агаларова откроют на Петровке ресторан «Рюмка водки»

Певец Григорий Лепс и первый вице-президент Crocus Group, певец Эмин Агаларов (Emin), сын олигарха Араза Агаларова, откроют ресторан «Рюмка водки» в Москве. Об этом сообщает агентство RNS.

«В ближайшее время откроется новый проект, «Рюмка водки», с Григорием Викторовичем Лепсом, на Петровке», — заявил Агаларов. По его словам, открытие состоится 10 октября 2017 года. Отмечается, что Лепс и Агаларов имеют равные доли в проекте. В дальнейшем партнеры планируют создать сеть собственных ресторанов.

Emin в начале января в интервью RNS сообщил, что планирует открыть в 2017 году пять-шесть ресторанов. Три из них должны были появиться в ТЦ «Авиапарк». Речь идет о заведениях Zafferano, Forte Bello и «Эдоко». Эти же рестораны планировалось открыть в ТЦ «Vegas Кунцево».

Имя Эмина Агаларова в этом году фигурировало в СМИ в увязке со скандалом вокруг возможного вмешательства России в американские выборы. В июне 2017 года газета The New York Times сообщала, что сын президента США Дональд Трамп-младший во время президентской кампании его отца встречался с российским адвокатом Наталией Весельницкой. Позднее сын Трампа заявил, что встреча действительно состоялась. По его словам, ему обещали сообщить компромат о финансовых махинациях Хиллари Клинтон. Вместе с тем Трамп-младший назвал беседу «пустой тратой времени».

После встречи сын Трампа опубликовал копию электронного письма, в котором говорилось, что встречу организовал американский PR-менеджер Роб Голдстоун, а компромат о Клинтон хотел передать Эмин Агаларов. В свою очередь, он получил эти данные от своего отца.

Араз Агаларов в интервью BFM назвал опубликованные Трампом-младшим письма «выдумками». «Я думаю, это какие-то выдумки. Это я не знаю, кто выдумывает. При чем тут Хиллари Клинтон? Я не знаю», — заявлял Агаларов-старший. Он отметил, что не знаком с Трампом-младшим, а Голдстоун контактировал только с его сыном Эмином. «Я и Роба Голдстоуна толком не знаю. ​Он работал с Эмином какой-то период в качестве менеджера, наверное, или продвигал что-то в Америке, не знаю. В общем, он работал. Они общались вместе», — подчеркнул Агаларов-старший.

Эмин Агаларов в 2014 году получил премию «Золотой граммофон» за песню «Я лучше всех живу». Его отец Араз Агаларов входит в топ-200 богатейших бизнесменов России-2017 по версии журнала Forbes и занимает 51-е место. Его состояние оценивается в $1,7 млрд.

Григорий Лепс получал премии «Золотой граммофон» с 2007 года по 2014 год, а также в 2016 году. ​В середине мая Лепс получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.