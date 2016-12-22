Учитель назвал возможным возврат «Матильды» в прокат «Формулы кино»

Кинорежиссер Алексей Учитель сообщил, что рассчитывает на показ «Матильды» во всех кинотеатрах страны. Ранее киносети отказались от показа фильма из-за поступающих угроз

Алексей Учитель (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель выразил надежду, что отказавшиеся от проката фильма киносети все-таки покажут киноленту. «Надеюсь, что моральное мракобесие от тех, кто даже не смотрел фильм, закончится. Нельзя им потакать, поэтому рассчитываю, что сети вновь покажут фильм. Не хочу, чтобы наше государство скатывалось в темное и страшное», — заявил РБК режиссер.

13 сентября киносети «Синема Парк» и «Формула кино» заявили, что решили отказаться от показа «Матильды» из-за поступающих угроз. По словам представителя объединенной киносети Александры Артамоновой, им несколько раз приходили письма от организации «Христианское государство — Святая Русь». Позднее представители организации в разговоре с РБК заявили, что им предлагали «парализовать инфраструктуру России» из-за «безрассудства, которое сейчас происходит в кинематографе». «На это предложение мы никак не отреагировали», — заявил РБК руководитель отделения «Христианского государства» в Екатеринбурге Виктор Собянин.

Министр культуры Владимир Мединский направил письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву, в котором попросил обеспечить безопасность показа «Матильды». В ответ МВД пообещало, что сотрудники полиции будут применять эти меры «в зависимости от оперативной обстановки».

31 августа в Санкт-Петербурге неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера. 4 сентября в Екатеринбурге в кинотеатр «Космос» въехал «УАЗ», груженный газовыми баллонами и емкостями с бензином. 11 сентября сгорели два автомобиля у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы Учителя. После начала поджогов депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что «громче всех о пожаре кричит поджигатель». 14 сентября Поклонская сообщила, что в случае с фильмом возможно нецелевое использование бюджетных средств.

Комментируя заявление депутата, Учитель заявил, что расходы бюджетных средств, в том числе по поводу сценария, уже проверили органы. «Органы ничего не нашли. Наш сценарий был утвержден экспертами. Он полностью соответствует фильму, что мы сняли. Фильму же выдали прокатное удостоверение, значит, он соответствует российскому законодательству. Я не знаю, почему Поклонская в таком случае назвала это нецелевым использование бюджетных средств», — отметил Учитель.

Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. Она заявила, что «Матильда» оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Фильм должен выйти на экраны в октябре 2017 года — 10 августа ему было выдано прокатное удостоверение.