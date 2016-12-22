Минсвязи заявило о невозможности использования «Касперского» для шпионажа

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что у продуктов «Лаборатории Касперского» отсутствуют технические возможности для кибершпионажа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я убежден, что там никаких технических возможностей, не декларированных возможностей таких продуктов информационной безопасности у «Касперского» нет. Даже если бы это было — это бы быстро выявлялось, это невозможно утаить. Тот, кто хоть чуть-чуть разбирается в самой технологии, это прекрасно понимает», — заявил Никифоров.

13 сентября Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения прекратить использовать антивирусы «Лаборатории Касперского». В министерстве сочли, что программы компании представляют угрозу для безопасности США и могут быть использованы властями России для доступа к правительственным документам.

В ответ «Лаборатория Касперского» заявила, что считает обвинения властей США необоснованными, и намерена продолжить работу с Министерством внутренней безопасности, чтобы доказать свою невиновность. «Лаборатория Касперского» никогда не помогала и не будет помогать правительству ни из одного государства мира в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве», — подчеркнули в компании.

В посольстве России в США назвали запрет на использование программ «Касперского» продолжением русофобии. В Госдуме объяснили запрет на использование антивируса «Касперского» давлением на российский бизнес. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на сообщение о запрете программ «Касперского» для всех американских госучреждений написала на своей странице в Facebook: «Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет на использование программ «Лаборатории Касперского» в американских госучреждениях направлен «на подрыв позиций конкурентных на мировой арене российских компаний». Он отметил, что действия Соединенных Штатов «в целом бросают тень» на имидж партнерской надежности США.