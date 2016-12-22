Блогер Лапшин поблагодарил Алиева за помилование

Блогер Александр Лапшин направил письмо с благодарностью за помилование президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором признал свои ошибки, сообщает 1NEWS.AZ.

Как следует из текста письма, опубликованного изданием, при посещении Нагорного Карабаха Лапшин не имел «достоверной информации о событиях в этом регионе и вокруг него». Однако теперь он понимает, что «получил неоспоримые доказательства того, что Карабах являлся и будет являться истинными землями Азербайджана».

Лапшин отметил, что «безмерно благодарен» президенту Азербайджана. Он пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, долголетия, а также, чтобы «оккупированные территории» Азербайджана были освобождены. «Еще раз искренне раскаиваюсь в своих безответственных поступках», — написал Лапшин.

Как заявил «Интерфаксу» адвокат Лапшина Эдуард Чернин, письмо было отправлено еще в понедельник, 11 сентября. По его словам, Лапшин вылетит в Израиль в ближайшие два дня.

11 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал блогера Александра Лапшина, осужденного судом страны на три года лишения свободы. Блогер будет экстрадирован в Израиль. Накануне помилования Лапшин предпринял попытку суицида, сейчас он находится в лечебном учреждении.

Блогер Александр Лапшин был задержан в Минске в середине декабря 2016 года по запросу Баку, поскольку Лапшин был внесен в черный список лиц, посещавших непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) без согласования с властями, и объявлен в международный розыск. В феврале 2017 года после задержания в Минске его отправили спецрейсом в Баку. Азербайджанский суд приговорил в июле Лапшина к трем годам лишения свободы за неоднократное пересечение государственной границы без установленных документов и вне КПП (максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

Нагорно-Карабахская Республика заявила о выходе из состава Азербайджана в 1988 году, а в 1991 году объявила независимости. В результате Карабахской войны, окончившейся в 1994 году, Азербайджан лишился контроля над данной территорией. Нагорно-Карабахская Республика не признана ни одним государством и формально является территорией Азербайджана.