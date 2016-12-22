Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко

Умерла депутат Государственной думы, заведущая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте СибГМУ.

«Коллектив Сибирского государственного медицинского университета выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти депутата Государственной Думы», — говорится в сообщении.

Ирина Евтушенко родилась в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области Казахской ССР в 1957 году. В 1980 году она окончила лечебный факультет Томского медицинского института (в настоящее время — СибГМУ). После окончания университета Евтушенко работала на кафедре акушерства и гинекологии. В 1998 ей присвоили степень доктора медицинских наук. В тот же год она стала заведующей кафедрой акушерства и гинекологии.

В 2016 Евтушенко стала Депутатом Государственной Думы VII созыва в составе федерального списка кандидатов, который выдвинула партия «Единая Россия». Она также являлась членом комитета Госдумы по международным делам.