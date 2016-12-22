Северная Корея отказалась признать новые санкции Совбеза ООН

Северная Корея отвергла и осудила новые санкции Совета безопасности ООН в отношении страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление МИДа КНДР.

Новые санкции являются «продуктом зверской провокации, нацеленный на то, чтобы полностью задушить наше государство и народ, лишая нас права на самооборону и применяя всестороннюю экономическую блокаду», считают в ведомстве.

В МИДе уверены, что США с помощью «санкций и давления пытаются препятствовать развитию страны». «Мы будем защищать наш суверенитет и право на существование и еще больше наращивать мощь для обеспечения мира и безопасности страны», — подчеркнули в ведомстве.

Совет Безопасности ООН одобрил разработанную США резолюцию о введении новых санкций в отношении КНДР 12 сентября. Такое решение было принято спустя неделю после того, как Пхеньян провел «шестое» ядерное испытание. Резолюция рассчитана на то, чтобы ограничить импорт нефти в страну, а также запретить экспорт текстиля из Северной Кореи и прекратить дополнительные контракты страны с иностранными рабочими.

После принятия нового пакета санкций постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что США «не ищут войны с Северной Кореей». «Если она [КНДР] согласится прекратить свою ядерную программу, то сможет вернуть свое будущее», — подчеркнула она.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва поддерживает новые санкции, поскольку «не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы».