Reuter узнал о подготовке новой «агрессивной» политики США против Ирана

Администрация Дональда Трампа изучает возможность принятия новой стратегии в отношении Ирана, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники. Новая политика Вашингтона должна стать более «агрессивной».

Стратегия, которая была разработана рядом высокопоставленных чиновников, подразумевает ответ на поддержку Ираном шиитских и иных повстанческих групп в Сирии и Ираке и ведение Тегераном «прокси-войн» на Ближнем Востоке. По данным Reuters, за новой стратегией стоят глава Пентагона Джим Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник Трампа по нацбезопасности Герберт МакМастер. Предложение о принятии новой стратегии в отношении Ирана было презентовано президенту США на заседании Совета по национальной безопасности, прошедшем в эту пятницу.

Окончательное решение о том, будет ли новая стратегия введена в действие, еще не принято Трампом, утверждают источники. Окончательное решение по ней может быть принято Белым домом до конца сентября.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, который, по мнению Тегерана, нарушает условия «ядерной сделки». Иранский президент Хассан Рухани, в ответ на это пригрозил прекратить выполнений условий соглашения, ограничивающего разработку ядерного оружия в стране. По мнению Тегерана, санкции США прямо нарушают три положения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). В качестве ответной меры Иран уже увеличил финансирование своей ракетной программы и выделил дополнительные средства на военные операции за рубежом.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя слова Рухани, заявила, что новые санкции не связаны с СПВД. В то же время, отметила она, Вашингтон не считает ядерное соглашение с Ираном «настолько важным, чтобы его крах имел катастрофические последствия».