Власти назвали возможные причины столкновения поезда и грузовика в Югре

В данный момент рассматривается несколько причин, по которым поезд столкнулся с «КамАЗом» под Нижневартовском в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается в официальной группе властей Нижневартовска «ВКонтакте».

Власти сообщили, что среди причин, рассматриваемых правоохранительными органами, — уснувший за рулем водитель и отказ тормозов у автомобиля.

Власти отметили, что водитель грузовика в данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице. Также сообщается, что в результате аварии пострадали 15 человек. Из них трое — дети. При этом директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил «Интерфаксу», что в результате случившегося пострадали 17 человек.

Поезд и «КамАЗ» столкнулись на железнодорожном переезде под Нижневартовском. Как сообщили РБК в региональном МЧС, столкновение привело к сходу с рельсов пятого вагона.