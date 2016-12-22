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«Транснефть» выплатит за январь—июнь 2017 года дивиденды в 27,6 млрд руб.
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«Транснефть» выплатит за январь—июнь 2017 года дивиденды в 27,6 млрд руб.
Бизнес, 11:28
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«Транснефть» выплатит за январь—июнь 2017 года дивиденды в 27,6 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2017 года «Транснефть» выплатит своим акционерам дивиденды на общую сумму около 27,6 млрд руб., следует из сообщения компании.

Размер выплат на каждую обыкновенную или привилегированную акцию составит 3875,49 руб.

В общей сложности держателям привилегированных акций будет выплачено примерно 6,026 млрд руб., а государство, которому принадлежат все голосующие акции компании, получит более 21,58 млрд руб.

Теги: «Транснефть»
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