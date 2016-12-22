СБУ запретит въезд на Украину задержанной журналистке «Первого канала»

Служба безопасности Украины (СБУ) запретит въезд в страну задержанной накануне журналистке «Первого канала» Анне Курбатовой за «антиукраинскую деятельность». Об этом заявил на своей странице в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Шкиряк заметил в ответ на сообщения российских СМИ о похищении Курбатовой, что похищения и пытки являются «методами деятельности исключительно российских спецслужб — ГРУ и ФСБ», а украинские правоохранители «всегда действуют только в рамках законодательства». «Путинская пропагандистка Курбатова будет выдворена с территории Украины с дальнейшим запретом въезда за антиукраинскую деятельность», — заявил Шкиряк.

Ранее сообщалось, что 30 августа журналистку «Первого канала» Анну Курбатову в Киеве задержали и увезли неизвестные люди. Пресс-служба телеканала заявила о ее похищении. В СБУ назвали эту информацию «глупостью». Позже выяснилось, что Курбатову задержала СБУ. Ведомство объяснило, что российская журналистка задержана за антиукраинскую пропаганду, в данный момент готовится ее депортация. Комментируя задержание журналистки, в СБУ отметили, что действуют «в рамках закона». МИД России направил во внешнеполитическое ведомство Украины ноту с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств задержания Курбатовой.

Курбатова появилась в базе данных украинского сайта «Миротворец» 26 августа. Там она обвиняется в антиукраинской пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией и тенденциозном изложении событий.