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СБУ запретит въезд на Украину задержанной журналистке «Первого канала»
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СБУ запретит въезд на Украину задержанной журналистке «Первого канала»
Украинский кризис, 19:33
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СБУ запретит въезд на Украину задержанной журналистке «Первого канала»

Служба безопасности Украины (СБУ) запретит въезд в страну задержанной накануне журналистке «Первого канала» Анне Курбатовой за «антиукраинскую деятельность». Об этом заявил на своей странице в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Шкиряк заметил в ответ на сообщения российских СМИ о похищении Курбатовой, что похищения и пытки являются «методами деятельности исключительно российских спецслужб — ГРУ и ФСБ», а украинские правоохранители «всегда действуют только в рамках законодательства». «Путинская пропагандистка Курбатова будет выдворена с территории Украины с дальнейшим запретом въезда за антиукраинскую деятельность», — заявил Шкиряк.

Ранее сообщалось, что 30 августа журналистку «Первого канала» Анну Курбатову в Киеве задержали и увезли неизвестные люди. Пресс-служба телеканала заявила о ее похищении. В СБУ назвали эту информацию «глупостью». Позже выяснилось, что Курбатову задержала СБУ. Ведомство объяснило, что российская журналистка задержана за антиукраинскую пропаганду, в данный момент готовится ее депортация. Комментируя задержание журналистки, в СБУ отметили, что действуют «в рамках закона». МИД России направил во внешнеполитическое ведомство Украины ноту с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств задержания Курбатовой.

Курбатова появилась в базе данных украинского сайта «Миротворец» 26 августа. Там она обвиняется в антиукраинской пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией и тенденциозном изложении событий.

Случаи выдворения иностранных журналистов из Украины

29 августа 2017 года Служба безопасности Украины подтвердила выдворение из страны двух испанских журналистов — Мануэля Анхеля Састре и Антонио Памплиеги из-за их «антиукраинской деятельности». «Да, это правда. Им был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях», — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

15 августа 2017 года стало известно о том, что из Украины выслана корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян. Журналистка заявила РБК, что ее высылка с территории Украины связана с тем, что она выпускала сюжеты, «после которых российские граждане массово едут воевать в Донбасс».

26 июля 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны журналистку телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» Марию Князеву и запретила ей въезд сроком на три года. В сообщении СБУ отмечалось, что Князева работала на Украине под псевдонимом Саушкина и собирала информацию о ситуации в стране, деятельности высших органов власти и украинских силовых структур. В СБУ отметили, что она в своей работе использовала связи с «пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами».

В июле 2015 года корреспондента «Первого канала» Александру Черепнину депортировали с территории Украины и запретили въезд в страну на три года. По мнению СБУ, журналистка занималась «организацией и съемками постановочных сюжетов».

В марте 2015 года корреспондент российского «Пятого канала» Леонид Муравьев был выдворен сотрудниками СБУ за пропагандистские материалы о конфликте на востоке Украины. Также сообщалось, что он якобы планировал занять должность выпускающего редактора программы «Подробности недели» на украинском телеканале «Интер».

В феврале 2015 года в Киеве сотрудники СБУ без объяснения причин задержали журналистов "Первого канала" Елену Макарову и Сергея Коренева и телекомпании НТВ Андрея Григорьева. По данным СБУ, их должны были отправить в Россию с дальнейшим запретом въезда на Украину в течение пяти лет. На следующий день стало известно, что все трое вернулись в Россию.

В январе 2015 года корреспондент LifeNews Елизавета Храмцова и оператор Наталья Калышева были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве. Журналисток выдворили из страны и запретили им въезд в страну в течение пяти лет.

В августе 2014 года украинские власти депортировали из страны сотрудницу видеоагентства Ruptly, гражданку США Алину Епримян. Она работала в селе Ракошино Закарпатской области, где снимала сюжет о протестах против мобилизации военнообязанных.

В июле 2014 года СБУ задержала стрингера RT Грэма Филлипса в Донецке и после допроса огласила ему решение о принудительном выдворении с запретом въезда на три года. По словам Филлипса, он даже не получил документа о запрете.

В мае 2014 года журналисты LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко были задержаны Национальной гвардией Украины под Краматорском, где велись бои киевских силовиков с местными ополченцами. Украинские власти обвинили их в содействии «терроризму» на востоке страны. Позднее журналистов выдворили с территории Украины и запретили им въезд.

Теги: СБУ , «Первый канал» , Анна Курбатова , запрет въезда
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