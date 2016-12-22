Украина выдворила из страны журналистку «России-24»

Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны журналистку телеканала «Россия-1» и «Россия-24» Марию Князеву и запретила ей въезд сроком на три года. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как отмечается в сообщении, Князева работала на Украине под псевдонимом «Саушкина» и собирала информацию о ситуации в стране, о деятельности высших органов власти и украинских силовых структур. В СБУ отметили, что она в своей деятельности использовала связи с «пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами». В ведомстве заявили, что собранные данные она использовала для «тенденциозного освещения ситуации на Украине».



«В рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере Князева принудительно возвращена на территорию России, с запретом въезда в Украину сроком на три года», — говорится в заявлении ведомства.

РБК направила официальный запрос в СБУ в связи с ситуацией с российской журналисткой. В пресс-службе ВГТРК подтвердили РБК факт выдворения из Украины журналистки Марии Князевой. «Все остальные вопросы — к СБУ», — отметили в пресс-службе.

Украина не в первый раз депортирует российских журналистов. Так, в июле 2015 года за «антиукраинские сюжеты» из страны была депортирована корреспондент «Первого канала» Александра Черепнина, В феврале этого же года была задержана журналистка «Первого канала» Елена Макарова, ее также депортировали из Укарины за «антиукраинскую пропаганду».