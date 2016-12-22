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СБУ выдворила двух испанских журналистов за «антиукраинскую деятельность»
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СБУ выдворила двух испанских журналистов за «антиукраинскую деятельность»
Политика, 15:08
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СБУ выдворила двух испанских журналистов за «антиукраинскую деятельность»

Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны и запретила въезд двум испанским журналистам Мануэлю Анхелю Састре и Антонио Памплиегу из-за их «антиукраинской деятельности». Об этом агентству «УНИАН» сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Да, это правда, им [Мануэлю Анхелю Састре и Антонио Памплиегу] был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях», — сказала она. «Никаких списков мы не вели и не ведем», — добавила Гитлянская.

О том, что испанских журналистов выдворили из Украины, сообщало издание El Mundo 25 августа. Их депортировали в Нидерланды, после того как перед этим журналисты 20 часов находились в одном из аэропортов Киева.

По информации издания, Анхеля Састре и Антонио Памплиегу занесли в так называемый черный список украинских спецслужб. «К нам относились как к преступникам», — заявлял Састре.

По данным El Mundo, испанских журналистов в сентябре 2015 года включили в черный список, в который входят еще 400 человек, в числе которых много журналистов. После протеста испанских властей Киев отменил санкции против журналистов в мае 2016 года, отмечает издание. «Нас считают опасными для национальной безопасности, и нам запрещают въезд в Украину до 2020 года», — приводит издание слова Памплиегу.

Теги: Украина , журналисты , СБУ , Испания
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