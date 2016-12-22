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Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны Трампа
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Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны Трампа
Политика, 00:52
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Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны Трампа

Общенациональные военные учения прошли в Венесуэле после того, как президент США Дональд Трамп допустил решение политического кризиса в стране путем американского военного вмешательства. Об этом сообщает Reuters.

«Все венесуэльцы в возрасте от 18 до 60 лет должны внести свой вклад в защиту нации от воинственных угроз Соединенных Штатов» — цитирует Reuters заявление правительства республики. По данным властей Венесуэлы, в военных учениях примут участие 700 тыс. сотрудников полиции и 200 тыс. военнослужащих.

Ранее, 12 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военное вмешательство США в Венесуэле. «Люди страдают и умирают» — заявил американский лидер, отметив, что у США «есть много вариантов для (решения ситуации в) Венесуэле». В ответ министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино сообщил, что слова Трампа являются «актом безумия». Также министр связи Венесуэлы Эрнесто Вильегас назвал «серьезные заявления» американского президента «беспрецедентной угрозой для национального суверенитета» страны.

Кроме того, сын президента Венесуэлы Николас Мадуро-младший заявил, что правительство страны «направит винтовки» в сторону США, добавив, что «мы возьмем Белый дом».

Позднее, 15 августа, президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление Трампа о военном вмешательстве в страну. «Венесуэлу не запугаешь, господин Трамп», — заявил Мадуро и назвал слова американского лидера «несоразмерными и агрессивными».

Через 10 дней, 25 августа, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер отметил, что Белый дом «в ближайшее время» не планирует военное вмешательство в Венесуэлу. Он отметил, что США будут рассматривать различные варианты действий в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в республике.

Политический кризис в Венесуэле возник из-за конфликта сторонников президента Мадуро и оппозиционеров. Жертвами уличных столкновений за последние 4 месяца стали более 120 человек. По информации ООН, местные власти задержали более 5 тыс. человек.
Теги: США , Венесуэла , военные учения , Николас Мадуро , Дональд Трамп
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