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Минэкономразвития предсказало падение цен на овощи и фрукты на 80%
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Минэкономразвития предсказало падение цен на овощи и фрукты на 80%
Экономика, 11:46
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Минэкономразвития предсказало падение цен на овощи и фрукты на 80%

Овощи и фрукты подешевеют к осени почти на 80% по сравнению с июнем, заявили в Минэкономразвития. Об этом сообщает газета «Известия».

Как говорится в письме Минэкономразвития «О разработке прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которое имеется у газеты, плодоовощная продукция к осени должна подешеветь на 79,6%. В ведомстве добавили, что более подробный прогноз по ценам на овощи и фрукты на оставшуюся часть года будет составлен согласно плану.

Как сообщил «Известиям» директор Плодоовощного союза, Михаил Глушков, подобные процессы объясняются активным сбором урожая. Заместитель директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин также заметил изданию, что снижение цен на продукты питания осенью — традиционное явление.

В начале июля сообщалось, что из-за холодной погоды цены на сезонные овощи выросли в 1,5 раза. В конце июля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рост цен на овощи закончился. 9 августа в ведомстве допустили падение цен на овощи и фрукты на 15% в ближайшие месяцы. Как заметили в министерстве, именно снижение цен на овощи и фрукты в июле позволило замедлить инфляцию. По прогнозу Минэкономразвития, подешевевшее продовольствие по ожиданиям в августе замедлит инфляцию до 3,3–3,6%.
Теги: Минэкономразвития , овощи , фрукты , сентябрь
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