МЧС назвало основную причину пожара в Ростове-на-Дону

Крупный пожар в Ростове-на-Дону начался после поджога свалки владельцем частного дома, сообщили в региональном управлении МЧС. Из-за сильного ветра огонь распространился на дома

Пожар в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017 года (Фото: Максим Романов / ТАСС)

Основной причиной пожара в Ростове-на-Дону является «занесение постороннего источника зажигания», заявил начальник главного управления МЧС РФ по Ростовской области Валерий Панов на заседании правительства региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Панова, пожар произошел из-за поджога свалки одним из частных домовладельцев на территории своего участка. «Основная причина пожара — занесение постороннего источника зажигания», — сказал он.

По данным МЧС, свалка располагалась за домом по адресу: Чувашский переулок, 50. «При такой силе ветра пошел перенос очага огня в разные места», — добавил Панов.





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Ранее сообщалось, что после пожара в Ростове-на-Дону МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), хотя подчеркнуло в комментарии «РИА Новости», что о самом факте поджога говорить рано. До этого власти не исключали, что причиной пожара мог стать поджог. Жильцы сгоревших домов также пожаловались губернатору Ростовской области Василию Голубеву, что ранее в этом районе действовали так называемые черные риелторы.

​Пожар в центре Ростова-на-Дону вспыхнул днем 21 августа. Сначала он распространился на 25 жилых домов, а затем охватил 120 стоящих рядом построек. Центр города был перекрыт, отключены газ и электричество. Пострадали по меньшей мере 45 человек, пятеро были госпитализированы. В связи с произошедшим в городе, а затем и во всей Ростовской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, эвакуированы около 600 человек. В борьбе с огнем, по данным МЧС, участвовали более 1900 человек личного состава и более 200 единиц техники, включая вертолеты и пожарный катер. Пожар был потушен вечером 21 августа.

Власти Ростовской области пообещали оказать материальную помощь пострадавшим при пожаре. Премьер-министр Дмитрий Медведев также заявил, что правительство будет содействовать в оказании медицинской помощи, размещении пострадавших и оценке нанесенного ущерба.