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МЧС назвало основную причину пожара в Ростове-на-Дону
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МЧС назвало основную причину пожара в Ростове-на-Дону
Общество, 09:38
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МЧС назвало основную причину пожара в Ростове-на-Дону
Крупный пожар в Ростове-на-Дону начался после поджога свалки владельцем частного дома, сообщили в региональном управлении МЧС. Из-за сильного ветра огонь распространился на дома
Пожар в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017 года (Фото: Максим Романов / ТАСС)

Основной причиной пожара в Ростове-на-Дону является «занесение постороннего источника зажигания», заявил начальник главного управления МЧС РФ по Ростовской области Валерий Панов на заседании правительства региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Панова, пожар произошел из-за поджога свалки одним из частных домовладельцев на территории своего участка. «Основная причина пожара — занесение постороннего источника зажигания», — сказал он.

По данным МЧС, свалка располагалась за домом по адресу: Чувашский переулок, 50. «При такой силе ветра пошел перенос очага огня в разные места», — добавил Панов.

Видео: Ruptly

Ранее сообщалось, что после пожара в Ростове-на-Дону МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), хотя подчеркнуло в комментарии «РИА Новости», что о самом факте поджога говорить рано. До этого власти не исключали, что причиной пожара мог стать поджог. Жильцы сгоревших домов также пожаловались губернатору Ростовской области Василию Голубеву, что ранее в этом районе действовали так называемые черные риелторы.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону Еще 10 фото
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​Пожар в центре Ростова-на-Дону вспыхнул днем 21 августа. Сначала он распространился на 25 жилых домов, а затем охватил 120 стоящих рядом построек. Центр города был перекрыт, отключены газ и электричество. Пострадали по меньшей мере 45 человек, пятеро были госпитализированы. В связи с произошедшим в городе, а затем и во всей Ростовской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, эвакуированы около 600 человек. В борьбе с огнем, по данным МЧС, участвовали более 1900 человек личного состава и более 200 единиц техники, включая вертолеты и пожарный катер. Пожар был потушен вечером 21 августа.

Власти Ростовской области пообещали оказать материальную помощь пострадавшим при пожаре. Премьер-министр Дмитрий Медведев также заявил, что правительство будет содействовать в оказании медицинской помощи, размещении пострадавших и оценке нанесенного ущерба.

Крупные пожары в жилых массивах в России в последние годы

В 2010 году из-за аномально жаркого лета пожары бушевали в 22 регионах страны и затронули в том числе и жилые массивы. Огонь нанес ущерб 134 населенным пунктам, сгорели около 2,5 тыс. домов, погибли 60 человек.

В мае 2012 года в деревне Разгуляевка Красноярского края сгорели 14 жилых домов, площадь пожара составила более 2 тыс. кв. м. В результате возгорания 13 жителей деревни остались без крова.

В мае 2012 года четыре двухэтажных и пять одноэтажных зданий сгорели в Архангельске. Без жилья и имущества остались около 300 человек, при этом пострадавших не было.

В апреле 2013 года в комплексе «Грозный-Сити» сгорело высотное здание, в котором велись отделочные работы. Избежать жертв удалось только по причине того, что дом еще не был заселен. Площадь возгорания составила 18 тыс. кв. м. Уже в октябре того же года высотка была восстановлена.

В апреле 2014 года в деревне Черемхово в Иркутской области сгорели 18 домов. Сообщалось, что возгорание возникло из-за проблем с электропроводкой. В результате пожара пострадала одна женщина, 64 человека остались без жилья.

В апреле 2015 года пожарами было уничтожено более 1,2 тыс. домов в Хакасии. В результате стихийного бедствия погибли 15 человек, еще более 600 пострадали. В качестве причины возгорания называлось сжигание прошлогодней сухой травы. Глава Хакасии на встрече с главным государственным инспектором России по пожарному надзору отмечал, что ситуация была аномальной — в течение часа загорелась практически вся республика.

В мае 2017 года в городе Канск Красноярского края возникший на лесопилке пожар из-за жаркой погоды и сильного ветра перекинулся на жилые дома. Погибли два человека, огнем было уничтожено 52 жилых дома.


 

Автор: Илья Лакстыгал.
Теги: МЧС , причина , пожар , Ростов-на-Дону
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