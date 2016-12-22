МИД потребовал допустить консула к задержанному на Украине Виктору Агееву

МИД России потребовал предоставить «незамедлительный» консульский доступ к задержанному на Украине россиянину Виктору Агееву, говорится в сообщении на сайте дипведомства.

МИД заявил об этом в связи с публикациями «в некоторых изданиях» о том, что «российские дипломаты, мол, не интересуются судьбой В.А. Агеева, удерживаемого украинскими властями». По заверениям ведомства, «МИД России держит на постоянном контроле ситуацию со всеми российскими гражданами, у которых возникают проблемы на Украине, включая случай В.А. Агеева».

В ведомстве обвинили украинские власти в том, что они под надуманными предлогами не давали работникам генконсульства России в Харькове встретиться с Агеевым, в то же время приглашали к нему «представителей СМИ для раскручивания...темы о якобы имеющей место «российской агрессии на Украине», а также использовали «материнские чувства для того, чтобы выставить себя в выгодном свете». В связи с этим в МИДе заявили, что требуют «предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к В.А. Агееву».

В МИДе также классифицировали действия Украины как нарушение двусторонней Консульской конвенции 1993 года и Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года.

Ранее сообщалось, что МИД в начале июля уже ответил на обвинение в «бездействии» по поводу задержания на территории Украины Виктора Агеева. Тогда ведомство отметило, что «активно занимается судьбой задержанного на Украине российского гражданина Агеева».

Русская служба Би-би-си сообщила 27 июня о пленении россиянина Виктора Агеева в зоне боевых действий, на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), после боя между украинской армией и частями ЛНР. Минобороны Украины сообщило Би-би-си, что 22-летний россиянин является разведчиком и контрактником в Российской армии, участвовавшим в боевых действиях в Донбассе. Также украинские власти заявили о возможности переговоров по поводу обмена «российского разведчика». В Минобороны России заявили, что после окончания срочной службы в 2016 году Агеев не подписывал контракта. Задержанный, в свою очередь, рассказал 9 июля украинским журналистам о том, что контракт он все-таки подписывал в марте 2017 года, а также подтвердил, что является российским военнослужащим.

Мать задержанного Виктора Агеева Светлана Агеева попросила 12 июля президента Украины Петра Порошенко помиловать сына и позволить ей с ним встретиться. Как сообщили в СБУ, 22 июля она встретилась с сыном.