СМИ сообщили о возможности кадровых перестановок в Siemens

Siemens не исключает кадровых перестановок из-за скандала с поставкой турбин в Крым, об этом в понедельник сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в компании.

По информации издания, в руководстве компании продолжается обсуждение ситуации с поставкой турбин в Крым, в связи с этим не исключаются и кадровые перестановки.

«Несмотря на то, что компания считает себя жертвой, кадровые последствия не исключаются», — пишет издание, отмечая, что «некоторые лица» в компании считают виновным в случившемся главу российского подразделения Siemens Дитриха Меллера, который слишком поздно отреагировал на санкции и недостаточно быстро проверил сведения о нарушениях, которые могли произойти в связи с введением санкционного режима.

«Нужно было скорее бить тревогу», — заявил один из источников издания. Он также рассказал, что в ближайшее время Siemens создаст альтернативный существующему механизм контроля над оборудованием концерна на месте его доставки. Источники в компании подчеркивают, что несмотря на ситуацию с поставкой турбин в Крым и финансовые затраты, Siemens не готов рисковать репутацией на рынке.

До этого, помимо разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями, Siemens заявил о выходе из числа акционеров компании «Интеравтоматика», в которой немецкой компании принадлежит 45,7%. «Интеравтоматика» была одним из подрядчиков, занимавшихся установкой турбин. Оба сотрудника Siemens, которые представляют немецкий концерн в наблюдательном совете «Интеравтоматики», будут переведены на другие позиции или уволены сразу после завершения внутреннего расследования компании.

Решение о разрыве лицензионного соглашения с российскими компаниями Siemens принял в начале июля, когда стало известно, что четыре газовые турбины Siemens SGT5-2000E были поставлены в Крым в обход европейских санкций. Это оборудование было изготовлено СП Siemens и ОАО «Силовые машины» — «Сименс Технологии газовых турбин» (базируется в Санкт-Петербурге).