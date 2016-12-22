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Пушков заявил о последствиях принятия Трампом нового санкционного проекта
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Пушков заявил о последствиях принятия Трампом нового санкционного проекта
Политика, 06:32
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Пушков заявил о последствиях принятия Трампом нового санкционного проекта

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп нанесет ущерб отношениям США с Россией и Евросоюзом, если подпишет новый закон о санкциях. Об этом он написал в своем Twitter.

«Если Трамп подпишет закон о санкциях, своих врагов он не успокоит — они жаждут импичмента. Но нанесет двойной ущерб — и отношениям с Россией, и с ЕС» — сообщил Пушков.

О том, что США готовят новый вариант законопроекта о санкциях против России и Ирана, стало известно 22 июля. Текст нового варианта законопроекта был размещен на сайте нижней палаты конгресса США (палаты представителей). Согласно законопроекту, президент США будет ограничен в вопросах о смягчении или снятии санкций с России и Ирана. Решение по этим вопросам должен будет одобрить конгресс.

Также в законопроекте сохранились санкционные положения по энергетике, направленные в том числе против «Северного потока-2». Республиканцы и Белый дом, включая главу администрации президента США по законодательным вопросам Марка Шорта, раскритиковали законопроект. В частности, Шорт заявлял о «недопустимом ограничении полномочий президента США».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле «крайне негативно» оценили новый вариант законопроекта о антироссийских санкциях.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 23 июля в эфире телеканала ABC News сообщала о том, что Дональд Трамп поддержал новую версию законопроекта о санкциях против России. «Администрация поддерживает жесткую позицию в отношении России, особенно в том, что касается введения этих санкций», — заявила Сандерс.

Первоначальная версия законопроекта о новых антироссийских и антииранских санкциях была одобрена сенатом еще 15 июня, однако дальнейшее продвижение документа остановилось в палате представителей. По словам Сандерс, первоначальная версия законопроекта «была написана плохо». «Но мы смогли поработать с палатой представителей и сенатом, и администрация довольна тем, что смогла внести необходимые изменения. И мы поддерживаем законопроект в том виде, в каком он есть сейчас», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

В свою очередь, директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в эфире телеканала CBS News на вопрос, подпишет ли Трамп новый вариант законопроекта, если Конгресс его примет, ответил: «Не знаю». «Но мы скоро узнаем. И когда мы узнаем, подпишет он его или нет, вы можете пригласить меня снова, и я попытаюсь объяснить вам причины и аргументы, которые легли в основу этого решения», — заявил Скарамуччи.

Теги: США , Алексей Пушков , антироссийские санкции , Дональд Трамп
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