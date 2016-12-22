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«Касперский» назвал число пострадавших от вирусов-шифровальщиков
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«Касперский» назвал число пострадавших от вирусов-шифровальщиков
Атаки хакеров, 16:22
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«Касперский» назвал число пострадавших от вирусов-шифровальщиков

«Лаборатория Касперского» сообщила, что до 2,5 млн пользователей по всему миру с апреля 2016 года по март 2017 года пострадали от вирусов-шифровальщиков. Доля российских пользователей снизилась более чем на 4%. Соответствующий отчет на основе обезличенных данных пользователей опубликован на сайте компании.

По сравнению с аналогичным периодом 2015–2016 годов количество заражений выросло на 11,4%.

Доля пользователей, которые хотя бы раз сталкивались с троянцами-вымогателями, уменьшилась на 0,8% — с 4,34% в 2015–2016 годах до 3,88% в 2016–2017 годах. Среди них доля подвергшихся атаке именно вирусов-шифровальщиков возросла на 13,6% — от 31% в 2015–2016 годах до 44,6% в 2016–2017 годах.

Общее число пользователей, компьютеры которых заражали вирусы-шифровальщики, выросло почти в два раза — с 718,536 тыс. пользователей в 2015–2016 годах до 1,152 млн в 2016–2017 годах.

Количество подвергшихся атаке мобильных троянцев-вымогателей уменьшилось в 2016–2017 годах на 4,62% и составило 130,232 тыс. пользователей. В 2015–2016 годах их было 136,532 тыс.

Раньше Россия входила в десятку стран, где происходил наиболее интенсивный рост инцидентов с вирусами-вымогателями. Однако по итогам указанного отчетного периода она уступила место Турции, Вьетнаму и Японии, говорится в отчете.

Что известно об атаке хакеров на Россию
Общество

Резкое снижение случаев заражений компьютеров рядовых пользователей вредоносными программами в «Касперском» объяснили ростом общего числа атак вредоносного программного обеспечения (ПО) и тем, что на фоне роста общего количества кибератак доля шифровальщиков стала не так заметна. Аналитики назвали это «тревожной тенденцией», так как злоумышленники «начали крестовый поход» против компьютерных систем в организациях, которые приносят еще больше прибыли.

В 2017 году произошли две крупные кибератаки — вирусы-вымогатели WannaCry и Petya поразили компьютерные системы многих компаний по всему миру.

В мае вирус-вымогатель WannaCry парализовал работу компьютеров более чем в 150 странах мира. Вирус шифровал информацию на устройствах и требовал за расшифровку выкуп. В России кибератаке подверглись «МегаФон», «ВымпелКом»​, компьютеры МВД. В МЧС и Минздраве заявили, что успешно отразили атаки.

По оценкам экспертов компании ​KnowBe4 из США, которая специализируется на кибербезопасности, вирус нанес ущерб в $1 млрд.

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В конце июня вирус Petya атаковал компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний и серверы государственных органов. Больше всего пострадали Украина и Россия. По данным компании Microsoft, вирус распространялся через бухгалтерское ПО M.E.Doc. В «Лаборатории Касперского» заявили «Ведомостям», что M.E.Doc распространяла вирус только на Украине, но так как на ее территории расположено множество крупных компаний, были заражены сети 64 стран, в том числе Бельгии, Бразилии, Германии, России и США.

Теги: компьютерный вирус , «Лаборатория Касперского» , WannaCry , вирус-вымогатель , вирус Petya ...
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