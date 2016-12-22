МИД пригрозил «последствиями» Польше в случае сноса советских памятников

МИД России назвал «возмутительной провокацией» решение польских властей о сносе советских памятников в рамках внесения изменений в закон о запрете пропаганды коммунизма и пригрозил Варшаве «последствиями». Об этом говорится в заявлении ведомства.

В дипведомстве отметили, что одобрение 17 июля польским президентом Анджеем Дудой изменений в закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя» от 1 апреля 2016 года, которыми предусматривается снос всех советских памятников, является «прямым нарушением... двусторонних договоров и соглашений между Россией и Польшей 1992–1994». В МИДе напомнили, что данный вопрос имеет не только международно-правовое, но и «морально-нравственное измерение».

В МИДе отметили, что в Варшаве осознают «оскорбление... российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в СССР», и, тем не менее, «сознательно идут на эту возмутительную провокацию». «Разумеется, она не останется без последствий», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что польский сейм 22 июня принял закон о сносе коммунистических памятников. МИД России назвал это «позорным глумлением» над памятью погибших советских солдат. Польский МИД ответил, что закон не коснется захоронений солдат Красной армии, хотя данное ограничение не касается символических мемориалов, находящихся вне территории кладбищ.

17 июля президент Польши подписал одобренные парламентариями поправки. Согласно поправкам, местные власти получат право принимать решение о сносе памятников «периода коммунизма», хотя, как сообщали польские СМИ, под их действие не попадают памятники, не предназначенные для публичного просмотра, например, на кладбищах.

Закон о запрете коммунистической пропаганды, принятый в апреле 2016 года, изначально не предусматривал демонтаж памятников и мемориальных табличек «периода коммунизма».